Premiere in Oberhausen: DAS hat es auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes noch nie gegeben

Die Vorfreude in Oberhausen wächst: Bald ist es endlich wieder so weit und die Sterkrader Fronleichnamskirmes läutet den Sommer ein. Vom 18. bis zum 23. Juli 2025 wird die Innenstadt wieder in ein buntes Lichter-Meer verwandelt.

Auch in diesem Jahr sorgen über 380 Schausteller aus ganz Deutschland für sechs Tage voller Spaß und Nervenkitzel. Der circa 2,5 Kilometer lange Rundkurs durch Oberhausen-Sterkrade lässt nur wenig Wünsche offen. Besucher können sich sogar auf eine Premiere freuen!

Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen startet

Natürlich fehlen All-Time-Favourite-Attraktionen wie der „Break Dance“, „Wendlers Wellenflug“, „Die große Geisterbahn“ oder „Shake’n’Roll“ auch 2025 nicht auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes. Dazu kommen in diesem Jahr allerdings auch neue Fahrgeschäfte nach Oberhausen, die es in sich haben.

Bei „Projekt 1“ kommen Nervenkitzel-Liebhaber auf ihre Kosten und das Laufgeschäft „Pirates Adventure“ begeistert auch die kleinen Besucher. Auch das Laufgeschäft „Venezia“ entführt die Besucher in eine andere Welt. „Außerdem heißt’s ‚Daumen drücken‘, denn die Veranstalter haben noch ein Ass im Ärmel: Wenn alles klappt, die Technik mitspielt und alle Genehmigungen rechtzeitig erfolgen, gibt’s auf der Fronleichnamskirmes die Premiere eines brandneuen Fahrgeschäfts“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Oberhausen.

Zusätzlich zu den Fahrgeschäften gibt es natürlich auch eine große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten an den zahlreichen Imbiss- und Süßwarenständen. Und auch Verkaufsstände sowie Glück- und Geschicklichkeitsspiele sind auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen nicht zu missen. Außerdem kündigt sich eine weitere Premiere an…

Digitaler Zwilling auf Kirmes

In diesem Jahr soll die Kirmes nämlich zum ersten Mal von einem „Digitalen Zwilling“ begleitet werden. Dieser ist ein Pilotprojekt des Smart City Teams der Stadt Oberhausen in Kooperation mit dem Liegenschaftskataster und dem Ordnungsamt. Der „Digitale Zwilling“ kommt einmal als Version für Einsatzkräfte und einmal als Version für Besucher zum Einsatz, wie es in einem Instagram-Post der Stadt heißt.

Was das ganze sein soll? Via 2D- oder 3D-Darstellung kannst du dir digital schon im Vorfeld einen Überblick über die Sterkrader Fronleichnamskirmes machen. Der „Digitale Zwilling“ beinhaltet aktuelle Lagepläne, Informationen zu Buden sowie Sicherheits- und Infrastrukturdaten, an denen du dich orientieren kannst.