Oberhausen: Kurz vor Fronleichnam-Kirmes geht die Nachricht um

In Oberhausen wächst die Vorfreude, denn nicht mehr lange, dann findet endlich wieder die große Fronleichnam-Kirmes in Sterkrade statt. Kurz vor dem Beginn des Volksfestes sickern nun die ersten Nachrichten durch.

Vom Mittwoch (18. Juni) bis Montag (23. Juni) findet wieder die Fronleichnam-Kirmes in Oberhausen statt, eines der beliebtesten Volksfeste in ganz NRW. Dieses Jahr können die Fans besonders gespannt sein, denn wie die „WAZ“ ankündigt, gibt es gleich mehrere Premieren.

Fronleichnam-Kirmes mit neuen Attraktionen

Was die Fronleichnam-Kirmes so besonders und einen zu so großen Erfolg macht? Die etlichen Attraktionen und Fahrgeschäfte auf der Kirmes in Oberhausen. Dieses Jahr sind gleich vier neue Attraktionen zum ersten Mal mit von der Partie. Eins ist sogar eine regelrechte Weltpremiere.

Wie die „WAZ“ berichtet, ist nämlich momentan ein ganz besonderes Karussell in Planung, das bis jetzt noch auf keiner anderen Kirmes zu sehen war. Seine Premiere soll das neue Fahrgeschäft nun in Oberhausen feiern. Wie genau die Attraktion heißen soll, bleibt jedoch erst einmal ein Geheimnis, denn die Abnahme durch den TÜV steht vorerst noch an.

Neben dieser ganz besonderen Premiere gibt es auch drei weitere Attraktionen, über die man sich dieses Jahr in Oberhausen freuen kann. Nach zehn Jahren kehrt nämlich das Laufgeschäft mit animierten Piraten, „Pirates Adventure“ zurück. In dem Spiegelkabinett Haus „Venezia“ tauchen die Gäste in eine italienische Lagunenstadt ein. Für diejenigen, die es schneller mögen, gibt es das rotierende Schaukelkarussell „Projekt1“.

Oberhausen: Neuer städtischer Bereichsleiter

Aber nicht nur für diese Attraktionen ist es eine Premiere, sondern auch für den städtischen Bereichsleiter Bobo Nößler. Für ihn ist die diesjährige Kirmes nämlich seine allererste Fronleichnam-Kirmes, seitdem sich sein Vorgänger, Horst Ohletz, in den Ruhestand verabschiedet hat.

Das ist jedoch nicht das Einzige, was dieses Jahr auf der Kirmes in Oberhausen anders sein wird. Wegen einer Baustelle kommt es nämlich zu Änderungen.