Zoo Krefeld zeigt es deutlich – es geht um das neue Affenhaus

In NRW erinnern sich sicherlich noch viele an das tragische Unglück Silvester 2020, als das Affenhaus im Zoo Krefeld abbrannte. Mit ihm starben auch beinahe alle Primaten qualvoll in den Flammen.

Seither haben sich die Pläne in Krefeld für ein neues Affen-Zuhause verfestigt. Mittlerweile steht der Rohbau. Nun hat der NRW-Zoo ein Update für die erwartungsvollen Besucher.

Zoo Krefeld zeigt Bilder vom Affenhaus

Beim Bau des neuen Affenhauses macht der Zoo Krefeld sichtbar Fortschritte. So wurden im Mai bereits die ersten großen Glasscheiben angeliefert und verbaut. „Die Wände werden klarer, das Zuhause für Bally und Limbo, sowie für die Junggesellengruppe nimmt immer mehr Gestalt an“, freut sich der Zoo über die Erreichung eines neuen Meilensteins beim Neubau des Affenhauses.

„Jeder Fortschritt bringt uns näher ans Ziel – und wir können den Endspurt schon förmlich spüren. Bald heißt es: Willkommen im neuen Zuhause!“ Der Zoo verspricht auf Facebook, alle Interessierten auf dem Laufenden zu halten und will Updates zum Stand der Dinge über Social Media geben. Schließlich soll das Affenhaus bald eröffnen.

Zoo Krefeld: Affenhaus-Eröffnung verschiebt sich

Einige Besucher konnten sich bereits selbst von den Fortschritten beim Bau überzeugen. „Es geht voran“, kommentiert etwa eine Nutzerin den Tierpark-Beitrags. Die Freude ist groß. Schließlich haben viele die grausamen Bilder von Silvester 2020 noch nicht vergessen oder verarbeitet. Damals waren beinahe alle der rund 50 Affen bei einem Feuer gestorben, ausgelöst durch eine simple Himmelslaterne, die das Affenhaus in Brand gesteckt hatte.

Doch werden sich die Besucher noch länger gedulden müssen, bis die neue Anlage fertig ist. Nach einem Bericht der „Rheinischen Post“ muss die Eröffnung von Frühjahr 2025 auf voraussichtlich August verschoben werden. Es gab noch viele Fragen bezüglich Statik und Material, die zur Verzögerung beitragen.