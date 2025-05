Zoo in NRW verkündet traurigen Abschied – es war unvermeidlich

Es ist eine traurige Nachricht für Zoo-Fans in NRW. Wie so oft, wenn ein Tier gehen muss, schlucken nicht nur Besucher, sondern auch die Tierpfleger. Schließlich verbinden sie nicht nur Erinnerungen mit den Bewohnern des Tierparks, sondern bauen mit der Zeit auch eine Bindung zu ihnen auf. Manche Abschiede tun deswegen besonders weh.

Erst vor kurzer Zeit konnte der Zoo Krefeld einen Neuzugang Willkommen heißen: Spitzmaulnashorn-Kuh Mara hatte Töchterchen Billie zur Welt gebracht (>>DER WESTEN berichtete). Nun heißt es allerdings Abschied nehmen – und zwar von DIESEM Bewohner.

Zoo in NRW nimmt Abschied

Bittere Pille für Besucher und Tierpfleger im Krefelder Zoo: Ara-Mann Enrique verlässt den Tierpark. Der blaue Vogel, der im Juni 2024 geboren wurde, zieht um – und zwar bis in unser Nachbarland Frankreich! Dort soll er im Zoo Champrépus ein neues Zuhause finden.

Im Zoo Champrépus in Frankreich wird Enrique Teil einer Männergruppe sein. „Eine bewährte Lösung, um Konkurrenz zu vermeiden, bis ein Platz bei einem passenden Weibchen frei wird“, erklärt der Krefelder Tierpark in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Instagram. Der Umzug des Aras wahr demnach wohl unvermeidbar.

„Mach’s gut und bleib wie du bist“

Weiter heißt es in dem Beitrag, dass viele Aras nach „Aralandia“ nach Wuppertal ziehen. „Eine riesige Voliere, in der sich Paare ganz natürlich finden können. Hat sich ein Paar gebildet, zieht es gemeinsam in einen anderen Zoo weiter“, klärt der Tierpark auf.

„Mach’s gut und bleib wie du bist“, wünschen die Tierpfleger Ara Enrique eine gute Reise. Auch die Zoo-Besucher verabschieden sich in den Kommentaren von ihm. „Mach’s gut hübscher kleiner Mann“, heißt es beispielsweise. Der Abschied erfolgt wohl mit einem lachenden und einem weinenden Auge.