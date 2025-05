Zoo in NRW: Video geht um – Streit unter Tieren konnte nicht verhindert werden

Den Ausflug in einen Zoo in NRW stellt man sich grundsätzlich doch eher harmonisch vor, oder? Klar, die Kinder können sich mal streiten, zu welchem Tier es zuerst geht. Oder unter Liebenden gibt es einen kurzen Zoff, wer den Eintritt zahlt. Aber alles in allem ist so ein Ausflug doch eher friedlich.

Diese Tiere sehen das vielleicht etwas anders. Zumindest, wenn der Nachbar einen blöd anmacht. Dann kann es schon mal zum Streit kommen. Ein spannendes Video aus einem Zoo in NRW zeigt, wie das abläuft.

Zoo in NRW: Video zeigt es hautnah – Zoff unter Nachbarn

Diese Nachbarn sind sich wohl nicht ganz grün: Im Allwetterzoo Münster leben sogenannte Ohrfleck-Röhrenaale. Sie wohnen unter Wasser in engen Sandhöhlen – ganz dicht an vielen anderen Artgenossen, wie der Zoo in NRW auf Facebook zu einem Reel schreibt. Und da kann es, wie auch bei uns Menschen, schon mal zu Spannungen kommen.

Denn wenn einer dieser Aale einem anderen zu nah kommt, wird er von seinem Nachbarn gerne mal mit aufgerissenem Maul begrüßt. Das sieht dann besonders bedrohlich aus. Wenn das nicht hilft, wird auch mal gezwickt. Der Zoo in NRW hat seinen Followern dazu ein spannendes Reel geteilt. Hier sieht man zwei Aale aus dem Sand gucken, die sich nicht gerade übereinander freuen. Es sieht nach einem ordentlichen Nachbarschaftsstreit aus. Wer weiß, vielleicht hat ja der eine Aal den Zaun des anderen Aal kaputt gemacht, oder so ähnlich…

So leben die Aale

Interessant zu wissen: Die Ohrfleck-Röhrenaale graben ihre Wohnhöhlen selbst und kleben dabei die Wände mit einem Schleim aus ihrer Schwanzdrüse fest, erklärt uns der Zoo in NRW.

Wenn in ihrem natürlichen Lebensraum Gefahr droht, tauchen sie einfach ab und verstecken sich. Die Aale leben dabei in 15 bis 45 Metern Tiefe unter Wasser, zusammen mit vielen anderen Artgenossen in riesigen Kolonien. Vielleicht bekommst du beim nächsten Zoo-Besuch vielleicht ja mal so einen Streit hautnah mit.