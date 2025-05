Zoo Duisburg freut sich über Nachwuchs – doch diese Nachricht hinterlässt große Sorgen

Hammer-Nachrichten aus dem Zoo Duisburg: Es gibt ein neues Tierbaby! Sobald es Nachwuchs in den Tierparks in NRW gibt, finden Besucher in der Regel schnell eine Gelegenheit, das Baby zu besuchen. Schließlich dauert es meist nicht lange, bis es groß wird.

So werden wohl auch die Tierfreunde aus Duisburg schon bald in den hiesigen Zoo strömen. Eine Nachricht überschattet allerdings die Freude über den Nachwuchs und erschüttert Besucher.

Nachwuchs im Zoo Duisburg

Er ist klein, flauschig und zuckersüß: Im Zoo Duisburg ist ein kleiner Brillenpinguin geschlüpft. Noch versteckt sich das niedliche Küken unter seinen Eltern im schützenden Nest. Es scheint, als würde es wissen, dass es was ganz Besonderes ist. Schließlich ist es das erste Brillenpinguin-Jungtier, das in der neuen Anlage, die im Herbst letzten Jahres eröffnet wurde, geschlüpft ist.

Insgesamt 38 Tage dauert die Brutzeit der Brillenpinguine, nach der die Jungtiere aus dem Ei schlüpfen. „Man fiebert diesem Moment natürlich entgegen und zählt die Tage“, so Revierleiter Maik Elbers in einer Pressemitteilung des Duisburger Zoos. Die Pinguin-Eltern wechseln sich gleichzeitig und wochenlang beim Brutgeschäft ab – während ein Elternteil brütet, halte sich das andere in der Nähe des Nestes auf, schwimme und suche nach Nahrung.

Schon bald steht die Mauser an

Nach dem Schlupf wiegen die kleinen Brillenpinguine nur weniger als 100 Gramm. Inzwischen ist das Jungtier, das am 20. April geschlüpft ist, allerdings schon einige Wochen alt und hat seither jeden Tag an Gewicht zugelegt. Grund dafür sei der fetthaltige Fisch, den die Brillenpinguine im Duisburger Zoo zu fressen bekommen. „Zurück im Nest würgen die Eltern den Fischbrei hoch und füttern damit das Küken“, erklärt Elbers das eher gewöhnungsbedürftige Verhalten der Jungvögel. Nach circa vier Wochen wiegt der kleine Brillenpinguin nun schon rund 1,4 Kilogramm.

Revierleiter Maik Elbers mit dem jungen Brillenpinguin. Foto: Zoo Duisburg Foto: Zoo Duisburg

Wenn Zoo-Besucher den Nachwuchs noch in seinem flauschigen Daunen-Gewand erleben wollen, müssen sie schnell sein. Denn schon bald steht der Gefiederwechsel – die sogenannte Mauser – für das Jungtier an. Danach trägt der Pinguin den charakteristischen schwarz-weißen Frack und fängt außerdem zu schwimmen an.

Brillenpinguine könnten in weniger als 10 Jahren ausgestorben sein

Der Schlupf des kleinen Brillenpinguins ist außerdem auf eine zweite Weise eine Besonderheit. Denn eine Nachricht des Duisburger Zoos hinterlässt große Sorgen. Demnach könnte der Brillenpinguin in seinem ursprünglichen Lebensraum in Südafrika in weniger als 10 Jahren ausgestorben sein! Der Tiergarten am Kaiserberg unterstützt daher seit vielen Jahren unterschiedliche Maßnahmen, um die wildlebende Population an Brillenpinguinen zu retten. So überwachen Ranger des Artenschutz-Partners SANCCOB beispielsweise die Nistplätze der Tiere, sammeln verwaiste Eier ein und brüten diese in einer Schutzstation aus. Anschließend werden die rehabilitierten Brillenpinguine an ausgewählten Stränden wieder ausgewildert.