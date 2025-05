Daniela will die Koalas im Zoo Duisburg sehen – es wird ein tränenreicher letzter Ausflug

Einmal im Leben echte Koalas sehen – mit diesem letzten Wunsch wandte sich Daniela aus NRW an das westfälische Team des Wünschewagens. Das Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes hat es sich in ganz Deutschland zur Aufgabe gemacht, schwerstkranken Menschen vor ihrem Tod noch einen letzten Lebenstraum zu erfüllen.

So manch ein Wunsch lässt sich aber oft aufgrund der Umstände, dass es sich bei den Wunschstellern um Menschen handelt, die in der Regel nicht mehr lange zu leben haben, nur schwer in die Tat umsetzen. Auch Danielas Traum, einen Koala in freier Wildbahn in seiner Heimat Australien zu sehen, sollte sich schwierig gestalten. Kurzerhand kam der Zoo Duisburg ins Spiel …

Zoo Duisburg wird zur Wunschkulisse

„Da eine Reise nach Australien zu lange dauern würde, machen wir uns kurzerhand mit ihr auf den Weg in den Duisburger Zoo„, meldete sich das westfälische Wünschewagen-Team bestehend aus Mary, Harald und Elli am Mittwochnachmittag (14. Mai) auf Facebook zu Wort.

Gesagt, getan! Kurzerhand wurde Daniela im Hospiz in Empfang genommen, wo sie die Wunscherfüller bereits sehnsüchtig gemeinsam mit ihrer Tochter erwartete. Auf einer Liege transportiert, ging es schnurstracks im Konvoi mit ihrer Mutter und ihrem Bruder zum Zoo Duisburg. Und hier sollte eine rührende Überraschung auf die Schwerstkranke warten.

Abschied wird tränenreich

Im Ruhrpott-Tierpark angekommen, ging es auf direktem Wege gemeinsam mit einer Tierpflegerin zum Koala-Gehege, wo Daniela ihre Lieblingstiere bestaunen konnte. Anschließend wurde dem siebenköpfigen Trupp noch eine Vorstellung im Delfinarium samt erfrischendem Eis auf dem Heimweg geboten.

Bevor es allerdings wieder vom Zoo Duisburg in Richtung Hospiz ging, wartete noch eine letzte Überraschung auf die Schwerstkranke. „Auf dem Rückweg zum Wünschewagen kommen Oma, Bruder und Tochter später nach. Zunächst denken wir uns nichts dabei, doch es hat einen besonderen Grund: Danielas Tochter hat für ihre Mutter einen Koala aus Plüsch und für sich, die Oma und den Bruder einen Koala-Schlüsselanhänger als Erinnerung gekauft“, ist im Bericht bei Facebook nun nachzulesen.

Mit Tränen in den Augen winkte Danielas Mutter den Reisenden hinterher. Niemand wird diesen Tag im Zoo Duisburg wohl so schnell vergessen.