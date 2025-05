Tier lebt erst seit wenigen Tagen im Zoo Duisburg – der Plan der Pfleger steht schon fest

Der Zoo in Duisburg ist ein beliebtes Ausflugsziel in NRW. Mit seiner großen Vielfalt an Tieren aus der ganzen Welt lockt er tagtäglich Familien und kleinere Gruppen an. Von Tigern über Elefanten bis hin zu Reptilien und Affen ist in dem Tierpark beinahe alles aus der Tierwelt vertreten.

Neben etlichen Zuchterfolgen konnte der Tierpark in NRW zuletzt aber auch einige andere neue Bewohner begrüßen. Denn gerade zur Artenerhaltung wechseln diese oftmals ihren Wohnort. So ist es nun auch im Zoo Duisburg geschehen…

Zoo Duisburg bekommt neuen Bewohner

Auf Instagram teilt der Tierpark nun ein Video von seinem Neuzugang. „Willkommen in Duisburg, Malou! Mit der Ankunft von Malou beginnt der schrittweise Generationswechsel der Roten Pandas in Duisburg“, beginnt der Beitrag im Netz. Panda-Dame Louisa ist nämlich mittlerweile in einem fortgeschrittenen Alter – mit ihren 14 Jahren wird sie keine Jungen mehr bekommen.

„Züchten wird Louisa nicht mehr. Vielmehr soll Malou in Duisburg Fuß fassen und nach unserer Vorstellung perspektivisch und zu gegebener Zeit auch einen passenden Partner bekommen. Hier stehen wir im Austausch mit dem zuständigen Erhaltungszuchtprogramm für die Roten Pandas“, erklärt Oliver Mojecki, Zoologischer Leiter in Duisburg.

„Danach werden wir die nächsten Schritte angehen“

Doch das beeinträchtigt nicht Panda-Weibchen Louisas letzte Lebensphase – ihren Lebensabend soll sie nämlich im Zoo Duisburg verbringen. „Erst danach werden wir die nächsten Schritte angehen“, betont Biologe Mojecki. Tierfreunde sind von dieser Nachricht ganz verzückt. „Ein neuer Panda“, kommentiert unter anderem ein Zoo-Fan mit einem Herzchen-Emoji den Post.

Das ist jedoch nicht der einzige Beitrag, mit dem der Zoo Duisburg zuletzt für Begeisterung gesorgt hat. Erst Ende April begeisterten drei Flusspferde mit einer coolen Aktion die Zoo-Fans: Sie sind unter die Künstler gegangen. „Am Anfang haben die drei Hippos die Leinwände noch skeptisch angeschaut, mittlerweile laufen sie routiniert über den Keilrahmen", erklärte Tierpflegerin Melina Tetzlaff.