Zoo Duisburg: Irre Szenen im Gehege! Besucher trauen ihren Augen kaum

Vor rund einem Jahr war es Elefantendame Etosha, die im Zoo Duisburg für große Augen bei den Besuchern sorgte – kaum zu glauben, aber wahr: Der sanfte Riese griff zu Pinsel und Farbe und bemalte gleich mehrere Leinwände (>>> wir berichteten).

Nun folgt die nächste kreative Überraschung. Und diesmal sind es gleich drei tierische Publikumslieblinge, die für Begeisterung sorgen.

Zoo Duisburg: Flusspferde „bemalen“ Leinwände

Die Flusspferde Atu, Ayoka und Mufaro haben nämlich mit ihren Zehen abstrakte Kunstwerke geschaffen – farbenfroh, lebendig – und, wie der Zoo Duisburg stolz mitteilt, in „deutschland- und wahrscheinlich europaweit einzigartig.“ Dabei entstanden in den vergangenen Wochen gleich mehrere dieser Bilder, die ab sofort gegen eine Spende erhältlich sind. Der Erlös fließt vollständig in den geplanten Neubau eines modernen Tierhauses.

Die Idee zu diesem besonderen Projekt stammt von Tierpflegerin Melina Tetzlaff. „Am Anfang haben die drei Hippos die Leinwände noch skeptisch angeschaut, mittlerweile laufen sie routiniert über den Keilrahmen“, erzählt sie. Die vegane und wasserlösliche Farbe wird dabei in Klecksen auf dem Boden verteilt, leicht verstrichen, und dann kommt die Leinwand ins Spiel.

„Die Tiere laufen über den Farbteppich und verteilen die Farbe mit ihren Füßen auf der Leinwand. Manchmal schnüffeln die Flusspferde auch an den Farben und hinterlassen so einen Nasenabdruck“, so Tetzlaff.

Der künstlerische Spaziergang über die Leinwand ist übrigens kein bloßer Spaß, sondern Teil des medizinischen Trainings. So sollen ungewohnte Situationen wie das Betreten einer Waage spielerisch geübt werden. In diesem Fall simuliert eine Holzplatte mit aufgesteckter Leinwand den Untergrund einer Waage.

Tierische Kunstwerke ab sofort erhältlich

Wer sich eines der tierischen Unikate aus dem Zoo Duisburg sichern möchte, kann dies ab sofort im Servicebüro tun – täglich von 10 bis 17.30 Uhr. Für ein Werk im Format 30 x 30 Zentimeter bittet der Tierpark um eine Mindestspende von 85 Euro. Die größeren Bilder (70 x 50 Zentimeter) sind ab 150 Euro erhältlich.

Außerdem erhält man zu jedem Kunstwerk ein Echtheitszertifikat. Vorab kannst du dir die Bilder übrigens auf der Website des Zoos anschauen. Dort siehst du, was zurzeit noch verfügbar ist.

Eines ist klar: Die Fans sind schon jetzt Feuer und Flamme. So schreib ein Instagram-User: „Das ist eine tolle Idee, auf diese Weise sich den Neubau des Flusspferdhauses zu finanzieren.“ Auch ein anderer meint ganz begeistert: „Was für eine kreative Idee!“