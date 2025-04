Zoo Duisburg verrät Geheimnis – Besucher werden es bald selbst sehen

Fettuccine sorgt im Zoo Duisburg schon seit längerer Zeit für Begeisterung. Dabei handelt es sich aber nicht um ein Nudelgericht, sondern um ein ganz besonderes Tier. Die Rede ist vom Beutelteufel.

Doch jetzt gibt es Wirbel rund um den kleinen Zoo-Bewohner – die Besucher werden es bald merken.

Zoo Duisburg: Merris erkundigt neues Gehege

„Wir haben ein neues Mitglied“, verkünden die Mitarbeitenden im Zoo Duisburg stolz. Die Rede ist von Merris – ein tasmanischer Beutelteufel, der aus einem belgischen Zoo nach Duisburg gezogen ist. Den Transport hat der kleine Neuankömmling ganz entspannt und ohne Probleme gemeistert, berichten die Tierpfleger erleichtert.

In einer großen Holzkiste mit Lüftungslöchern kam Merris in seinem neuen Zuhause an – und wurde sofort liebevoll in sein neues Revier gebracht. Dort ließ er sich nicht lange bitten: neugierig erkundete er die Umgebung und bekam direkt zur Begrüßung ein ganz besonderes Leckerli. Die Pfleger hatten ein saftiges Stück Fleisch vorbereitet, das er sich genussvoll schmecken ließ.

Doch auch Fettuccine blieb die Ankunft seines neuen Mitbewohners nicht verborgen. Voller Neugier schnupperte er an den Trennwänden seines Stalls – er spürte sofort: Da ist jemand Neues. „Er ist direkt in den Stall reingelaufen, um an den Trennwänden zu schnuppern, denn er merkte natürlich, dass ein neuer Artgenosse da ist“, betonten so die Pfleger aus Duisburg.

Für die Zoo-Fans heißt es jedoch noch etwas in Geduld üben, denn erst „nach der Eingewöhnung könnt ihr ihn bei uns auf den Außenanlagen beobachten“, so die Mitarbeiter aus dem Zoo Duisburg. Trotzdem ist die Freude der Tier-Fans groß.

Tier-Fans freuen sich – sie können es kaum erwarten

„Herzlich willkommen, kleiner Mann“, schrieb so ein begeisterter Nutzer auf Facebook. Auch ein anderer Nutzer meinte: „Schön, das es jetzt wieder zwei Beutelteufel gibt. Herzlich willkommen.“ Ein anderer Tier-Fan war auch ganz aus dem Häuschen und schrieb: „Toll!“

