Zoo Duisburg plant Hammer-Event – vor allem diese Besucher können sich freuen

Da hat sich dieser Zoo in NRW aber etwas Besonderes einfallen lassen. Ostern steht kurz vor der Tür und damit auch ein paar entspannte Tage mit der Familie. Viele nutzen die Zeit, um die Natur zu erkunden oder dem nahe gelegenen Zoo einen Besuch abzustatten.

Genau aus diesem Grund hat sich der Zoo Duisburg für seine Besucher zu Ostern auch viele Besonderheiten überlegt. Für Groß und Klein gibt es dabei viel zu entdecken. Vor allem kommen aber die Kids auf ihre Kosten.

Zoo in NRW glänzt mit Osterprogramm

„Jungtiere, Osterangebote und der neue Stadtwerke Wasserspielplatz: Zu Ostern erwartet Besuchende im Zoo ein abwechslungsreiches Programm und vielfältige Angebote für die ganze Familie“, teilt der Zoo Duisburg mit. Und tatsächlich: An Ostern können vor allem Kinder im Tierpark so einiges erleben.

+++Zoo Duisburg: Verdächtiges Geräusch aus Gehege – jetzt gibt’s Gewissheit+++

So gibt es unter anderem Erlebnisangebote zum Thema Ei, denn am Ostersonntag dreht sich am Infostand alles um Vögel und ihre Eier. Familien können hier verschiedene Exponate bestaunen und unter Mikroskopen untersuchen. „Besuchende haben die Möglichkeit, mehr über die Lebensweise und den Schutz bedrohter Vogelarten zu erfahren. Neben den kindgerechten Experimenten wird am Infostand kreative Osterdekoration für zu Hause gebastelt“, so der Tiergarten am Kaiserberg weiter.

+++Zoo in NRW stellt neue Attraktion vor – Besucher sind gar nicht begeistert+++

Osterhasensuche im Zoo Duisburg

Doch das ist noch lange nicht alles. Bei der Osterführung erfahren Zoobesucher aus erster Hand allerlei Besonderheiten rund um das Thema Ei. Diese rund einstündige Führung kostet für Erwachsene 6 Euro und für Kinder 3 Euro zuzüglich zum regulären Zooeintritt. Jeweils am Ostersonntag und am Ostermontag findet dieser Rundgang statt und startet um 14.00 Uhr am Haupteingang.

Mehr News:

Aber auch das Suchen kommt nicht zu kurz. Auf dem Zoogelände haben sich insgesamt 40 Holzfiguren an verschiedenen Orten versteckt. Start und Ziel der Osterhasensuche ist die Vereinshütte des Fördervereins nahe der Anlage der Brillenbären. „Sind alle Holzfiguren gefunden, wartet auf die Teilnehmenden eine süße Überraschung und eine personalisierte Urkunde“, heißt es in der Pressemitteilung des Zoo Duisburg.