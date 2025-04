Zoo in NRW stellt neue Attraktion vor – Begeisterung der Besucher hält sich in Grenzen: „Blödsinn“

Bye bye Vogelhaus! Der Grüne Zoo Wuppertal baut das Vogelhaus um und stellt jetzt das Konzept für die dort entstehende Neuerung vor. In einem Video können sich die Besucher einen ersten Eindruck davon machen. Die Reaktionen fallen allerdings größtenteils negativ aus.

Auf die große Kritik der Besucher musste der Zoo in NRW nun reagieren.

Zoo in NRW stellt neue Attraktion vor

Der Zoo Wuppertal verkündet es über seine Social-Media-Kanäle: „Das Vogelhaus wird zu Visiotopia“. Doch was ist das? „Noch in diesem Jahr erwartet euch im ehemaligen Vogelhaus des Grünen Zoos Wuppertal eine einzigartige Attraktion: Visiotopia!

In Zusammenarbeit mit der Visiodrom Wuppertal GmbH entsteht in dem leerstehenden Gebäude ein faszinierendes, immersives 360-Grad-Videoerlebnis, das euch in beeindruckende Naturwelten eintauchen lässt.“

Auch interessant: Kölner Zoo: Nach Geburt von Elefanten-Baby – schon jetzt herrscht bittere Gewissheit

In einem Demovideo können sich die Besucher bereits ein erstes Bild davon machen. Ein Raum, der lediglich durch eine Videoprojektion zum Leben erwacht. Tiere, Orte und zahlreiche Naturerlebnisse wie Artenschutzprojekte werden den Besuchern so in einem sechsminütigen Video in Dauerschleife nähergebracht. Von dort aus geht es dann weiter in die Freiflughalle des Vogelhauses.

Zoo-Besucher nicht begeistert: „Quatsch“

Der Zoo-Verein stellt dafür im Übrigen 195.000 Euro zur Verfügung. „Hoffen wir, dass das Geld nicht bei anderen Bauprojekten des Zoos fehlt“, sorgt sich sogleich eine Nutzerin bei Facebook in einem Kommentar unter dem Video. „Was haben Menschen, die den Zoo regelmäßig besuchen davon? Nach dem 5. Mal wird auch ein 6 Min Film in Dauerschleife langweilig.“

+++ Zoo Krefeld bremst Euphorie nach Nashorn-Geburt – „Situation ist ernst“ +++

„Überflüssig“, „Blödsinn“, „Quatsch“ – die Idee scheint bei vielen Besuchern gar nicht gut anzukommen. „Das Vogelhaus WAR eine echte Attraktion!“, meint etwa eine Nutzerin. „Sowas kann ich auch im TV sehen, dafür besuche ich nicht den Zoo“, meint ein User. „Ich will in den Zoo um Tiere zu sehen. Schade um das Vogelhaus.“

Zoo in NRW stellt sich Kritik

Der Grüne Zoo hört sich die Kritik allerdings nicht kommentarlos an und erklärt noch einmal, wieso das Vogelhaus eigentlich geschlossen wurde. „Da die Haltungsbedingungen der Vögel nicht mehr unseren hohen Ansprüchen an eine tiergerechte Haltung entsprachen“, sei das Haus bereits im vergangenen Jahr dichtgemacht worden. Seitdem steht es leer. Die Vögel seien teilweise in den Außenanlagen untergekommen, teils abgegeben. Auch die Freiflughalle ist weiterhin besetzt.

Und zu der Kritik, dass ein Video auf die Dauer langweilig werden könnte, hat der Zoo ebenfalls ein Gegenargument parat. „Es ist angedacht, im Laufe der Zeit verschiedene Filme zu zeigen“, heißt es auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch positive Stimmen. Einige Besucher freuen sich auch auf Visiotopia, so etwa diese Nutzerin: „Da ich ein leidenschaftlicher Visiodrom-Wuppertal-Fan bin und auch eine Zoo-Dauerkarte habe, freue ich mich sehr auf das Ereignis.“