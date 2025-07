Nach Affen-Drama im Krefelder Zoo: Jetzt darf es jeder wissen!

Es ist bereits mehr als fünf Jahre her, dass sich im Krefelder Zoo eine Tragödie ereignete. In der Silvesternacht 2019/2020 brach im Affenhaus des Zoos ein Feuer aus – verursacht durch Himmelslaternen. Bei dem Brand starben über 50 Tiere und das komplette Gebäude brannte nieder (mehr dazu hier >>>).

Jedoch war bei dem tragischen Brand nicht alles verloren. Zwei der geliebten Bewohner überlebten und befanden sich weiterhin im Krefelder Zoo. Seitdem lebten sie in einem provisorischen Gehege. Jedoch steht den Schimpansen Bally und Limbo bald eine große Veränderung bevor, denn endlich, fünf Jahre nach dem Unglück, ist der Bau des neuen Affenhauses beendet.

Krefelder Zoo tauft Gebäude auf „MenschenaffenWald“

In nur wenigen Wochen werden die beiden Schimpansen in den „MenschenaffenWald“ ziehen. Das moderne Gebäude soll in Zukunft ein neues Zuhause für viele Menschenaffenarten werden. Der Neubau im Krefelder Zoo lehnt sich an die Pläne des „SchimpansenWald“ an. Durch den tragischen Brand wurde das Gebäude nie realisiert.

Im Gegensatz zu diesem berücksichtigt das neue Gebäude, dass in dem Gehege mehrere Menschenaffen leben werden. Dort sollen nämlich nicht nur Schimpansen eine neue Heimat finden, sondern auch Gorillas und Schopf-Mangaben. Auf Facebook berichtet Die Direktorin des Krefelder Zoo, Dr. Stefanie Markowski: „Im Gegensatz zu Anlagen wie der ‚ErdmännchenLodge‘ oder dem ‚PinguinPool‘ konnte hier nicht eine einzelne Tierart Namensgeber sein“. Ballys und Limbos neue Heimat wurde also auf „MenschenaffenWald“ getauft.

Für den Umzug wurde auch schon einiges vorbereitet. Man möchte diesen nämlich für Bally und Limbo so entspannt und stressfrei wie möglich gestalten. Deswegen üben die Pfleger des Krefelder Zoos bereits seit einem Jahr mit den Schimpansen, dass diese selbstständig in eine Transportkiste laufen – und das mit großem Erfolg. Mittlerweile bewegen sich Bally und Limbo ohne große Probleme in die Kiste. Alles ist also vorbereitet für einen stressfreien Umzug.

Facebook Nutzer loben den NRW-Zoo

Auch in den Kommentaren auf Facebook freuen sich viele User, dass man im Krefelder Zoo so gewissenhaft den Umzug von Bally und Limbo vorbereitet. Ein User lobt: „Ich finde es ganz wunderbar, wir ruhig, überlegt und bedacht für ’s Tierwohl dieser Zoo den Umzug der Tiere vorbereitet“. Viele Fans des Zoos beschäftigt das Schicksal der beiden Schimpansen. Trotz der vergangenen Jahre „werden die beiden immer mit dem furchtbaren Brand verbunden sein“, wie ein Facebook-Nutzer anmerkt.

Bald werden Bally und Limbo also ihr neues Zuhause im Krefelder Zoo beziehen können – ein wichtiger Schritt, um die vergangene Tragödie hinter sich zu lassen. Auf Facebook berichtet der Zoo, dass die beiden Schimpansen erst einmal die Innenräume ihrer neuen Heimat erkunden werden, bevor es in die großzügige Außenanlage geht. Wann genau Besucher die beiden bewundern können, ist noch unklar, jedoch vermutet der Zoo: „Voraussichtlich wird dies Anfang Oktober der Fall sein.“