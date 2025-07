Zoo Duisburg verkündet neue Besucher-Regeln – sie gelten jeden Tag

Im Zoo Duisburg gibt es zahlreiche Tiere zu bestaunen. Doch viele Besucher bringen in den Tierpark auch ihren eigenen Vierbeiner mit. Hunde dürfen in den Zoo mitgenommen werden – und das jetzt sogar dauerhaft!

Ab Freitag (1. August) sind Hunde im Zoo Duisburg täglich willkommen, wie der Tierpark in einer Pressemitteilung bekanntgibt. Schon seit Januar 2019 können Besucher ihre Hunde mit in den Zoo nehmen. Was damals noch mit einer Testphase begann, wurde zum dauerhaften Angebot.

Zoo Duisburg weitet sein Angebot aus

Zuletzt durften Besucher ihren Hund von Montag bis Freitag mit in den Zoo Duisburg nehmen. Nun wird das Angebot ausgeweitet.

„Wir haben von zahlreichen Hundebesitzern positive und dankbare Rückmeldungen erhalten, dass wir Hunde innerhalb der Woche erlauben. Durch die jahrelangen und guten Erfahrungen weiten wir das Angebot nun aus“, sagt Zoodirektorin Astrid Stewin. Dabei betont die Zoo-Chefin, dass die Tiere des Zoo Duisburg durch den Besuch der Hunde nicht beeinträchtigt sind.

Hunde brauchen eine eigene Eintrittskarte

„Wir haben genau und sehr intensiv beobachtet, wie unsere Tiere auf die Hunde reagieren und jahrelange Erfahrungswerte gesammelt. Da es keine Probleme gibt können wir die Hundetage guten Gewissens dauerhaft anbieten“, erklärt Stewin.

Für den Zoobesuch mit Hund benötigen die Vierbeiner eine eigene Eintrittskarte, die an den Tageskassen und im Online-Shop zu einem Preis von 6 Euro gekauft werden kann. Allein im Jahr 2024 besuchten 3654 Hunde den Zoo am Kaiserberg. Eine Jahreskarte für den Vierbeiner kostet 31 Euro.

Besucher mit Hund müssen klare Regeln befolgen

Um ein gutes Miteinander von Besuchenden mit und ohne Hund zu gewährleisten, gibt es klare Regeln. Hundebesitzer erhalten am Eingang eine Information die Verhaltensregeln für den Zoobesuch mit Hund. So müssen die Vierbeiner ständig an der kurzen Leine geführt werden. Auch der Besuch von Hunden in den Tierhäusern, dem Delfinarium und den begehbaren Tieranlagen ist nicht gestattet. Ebenso sind die Spielplätze für die Vierbeiner tabu.