Zoo Duisburg: Plötzlich steht ein Kran im Gehege – es hat begonnen

Es ist ein echtes Weihnachts-Wunder gewesen. Ausgerechnet am heiligen Abend wurde es im Duisburger Zoo besonders besinnlich.

So kam im Tiergarten am Kaisergarten ein Brillenbär zur Welt (>>> wir berichteten). In seinem Gehege sorgt nur ein Kran für Aufsehen.

Zoo Duisburg: Brillenbär am 24. Dezember 2024 geboren

„Jede Geburt ist etwas ganz Besonderes. Dabei fiebern wir ab dem ersten Tag dem Moment entgegen, wann sich das Jungtier zum ersten Mal aus der Wurfhöhle traut“, betonte damals auch Revierleiter Mike Kirschner. Logisch, dass viele Zoo-Fans Feuer und Flamme waren, weil sie den jungen Bären unbedingt sehen wollen – doch auch Monate danach müssen sie sich noch gedulden. Noch hat sich der Kleine noch immer nicht gezeigt.

Doch es gibt Grund zur Hoffnung, denn „das Jungtier wird immer aktiver und verlässt die Wurfhöhle immer häufiger“, berichten der Zoo Duisburg auf seiner Facebook-Seite. Deswegen rechnen die Verantwortlichen damit, dass der kleine Bär demnächst bereit sein wird, den Außenbereich der Mutter-Kind-Anlage zu betreten.

Pfleger bereiten Außenanlage vor: Besucher können sich freuen

Dafür hat der Zoo Duisburg sich jetzt vorbereitet und die Außenanlage jungtiergerecht gestaltet. Genau hierfür haben am Mittwoch (2. April) die Arbeiten begonnen: „Mit einem Kran wurden neue Baumstämme und eine große Wurzel eingehoben“.

Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind, öffnet das Pfleger-Team den Schieber, sodass der kleine Brillenbär hinausgehen könnte. Wann das Jungtier den Stallbereich aber genau verlässt, lässt sich nicht vorhersehen – denn die Entscheidung trifft Bärenweibchen Huanca.

