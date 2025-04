Zoo Duisburg zeigt Aufnahme aus Koala-Gehege – Besuchern fällt es sofort auf

Der Zoo Duisburg ist seit Jahren eine beliebte Anlaufstelle für Familien in NRW. Mit viel Liebe und Hingabe kümmern sich über 100 Mitarbeiter um das Wohlergehen von rund 4.700 Tieren – darunter Elefanten, Löwen und Affen.

In den vergangenen Monaten und Jahren konnte der Zoo in NRW auch auf viele schöne Momente zurückblicken. Unter anderem erblickte kürzlich ein Koala-Baby das Licht der Welt im Duisburger Tierpark. Mittlerweile ist das Jungtier schon richtig groß geworden, was nun ein Update einmal mehr beweist.

Zoo in Duisburg: Koala-Baby verzaubert Besucher

Via Facebook veröffentlicht der Zoo Duisburg einen Clip von Koala-Mama Yiribana und ihrem Joey, wie die Jungtiere der Koalas genannt werden. „Unser Koala-Jungtier wird groß! Inzwischen knabbert es schon neugierig am Eukalyptus. Noch bleibt es am liebsten bei Mama, aber die ersten Schritte in die Selbstständigkeit sind gemacht“, schreibt der Zoo freudig. Dennoch machen sie auch auf etwas Wichtiges aufmerksam.

+++Zoos in NRW: In diesen Tierparks lohnt sich der Besuch am meisten+++

„Die IUCN (International Union for Conservation of Nature) stuft Koalas als stark gefährdet ein, vor allem durch den Verlust ihres Lebensraums. Ein Grund mehr, sie zu schützen“, heißt es in dem Beitrag weiter. Und dieser Post findet bei den Fans des Zoos in NRW Anklang. „Wie süß ist das denn, da geht einem das Herz auf“, „Koalas sind so niedlich anzusehen“ oder „Super-schön und sehr süß“, lauten nur drei der vielen Kommentare.

Mehr News:

Seit Anfang des Jahres ist das Jungtier auf der Welt. Für das Koala-Haus eine sehr freudige Nachricht damals, denn kurz zuvor war Koala-Vater Tinaroo verstorben. Tierärztin Dr. Kerstin Ternes verriet im Januar auf der Webseite des Zoos: „Nach den traurigen Ereignissen der vergangenen Wochen sind wir über diese Nachricht sehr glücklich, bleiben aber vorsichtig optimistisch. Die Aufzucht eines Koalas ist immer eine Herausforderung, und noch hat das Jungtier den Beutel nicht vollständig verlassen.“