Zoos in NRW: In diesen 10 Tierparks lohnt sich der Besuch

Allwetterzoo, Aquazoo oder Erlebniswelt – willst du in NRW einen Einblick in die Tierwelt erhaschen, bist du in zahlreichen Zoos gut aufgehoben. Wohin du deinen nächsten Ausflug unternehmen willst, hängt ganz von deinen Bedürfnissen und Interessen an. Grundsätzlich gilt: In jedem der Zoos in NRW gibt es garantiert die passende Erkundungstour für dich und deine Familie. Doch welcher Zoo in NRW lohnen sich am meisten?

Egal ob bei Regen, im Winter oder bei Sonne – in den Zoos von NRW kannst du bei jedem Wetter ein Abenteuer der Tierarten erleben. Dabei hat jeder Zoo seine eigene Besonderheit, die es sich bei Familienausflug oder Kindergeburtstag anzuschauen lohnt. In welchem NRW Zoo du die beste Zeit verbringen kannst, verraten wir dir.

Kölner Zoo: Der größte Zoo in NRW

Was gibt es im Kölner Zoo zu entdecken? Foto: IMAGO/Panama Pictures

Wer es bis nach Köln nicht weit hat, sollte den nächsten Familienausflug in den Kölner Zoo unternehmen. In keinem anderen Zoo wirst du mehr Tierarten entdecken als hier! Denn mit über 10.000 Tieren ist der Kölner Zoo der größte Zoo in ganz NRW. Elefanten, Flamingos, Löwen, Erdmännchen und Affen aller Art kannst du in den Gehegen, Tierhäusern, Aquarien und Terrarien im Zoo Köln bestaunen. Das besondere: Es gibt sogar eine Zooschule. Dort können Schulklassen jeder Stufe die Tierwelt im Zuge eines Klassenausflugs kennenlernen. Der Kölner Zoo ist allerdings kein Allwetterzoo und kann nur von März bis Oktober besucht werden.

Gelsenkirchener Zoo: Die Zoom Erlebniswelt

In Gelsenkirchen kannst du die breite Vielfalt der Tierwelt erleben. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Einer der bekanntesten Zoos in NRW ist die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Hier können Familien allerlei Tierarten auf den Kontinenten Afrika, Asien und in Alaska entdecken. Sozusagen kannst du eine ganze Weltreise in nur einem Zoo NRWs unternehmen! Neben Giraffen, Zebras, Koalas und Co. liegen dir in der Zoom Erlebniswelt alle Tierarten zu Füßen. In den drei Themengebieten kann man schonmal schnell die Orientierung verlieren. Wenn du es dir einfach machen willst, bietet sich eine Tour an.

Mit der Erlebnisexpedition kannst du die ganze Zoom Erlebniswelt innerhalb von 90 Minuten erkunden. Bist du auf eigene Faust in der Erlebniswelt unterwegs, solltest du unbedingt mehrere Stunden einplanen. Auch hier gibt es eine Zooschule, in der Schulklassen, Kindergärten oder Lehrer die vielen Tierarten kennenlernen können.

Safariland Stukenbrock: Der krasseste Zoo in NRW

Lohnt sich das Safariland in Stukenbrock wirklich? Foto: IMAGO/imagebroker

Wer in einem Zoo NRWs ein echtes Abenteuer erleben will, sollte das Safariland Stukenbrock besuchen. Im Safari Zoo NRW kannst du die Tierarten Afrikas hautnah erleben. Das besondere: Im Safariland Stukenbrock gibt es bedrohte Tierarten wie weiße Löwen und Tiger. Mit einem Safaribus, einem exklusiven Jeep oder deinem eigenen Auto kannst du durch das Gehege des Safari Zoos in NRW fahren. Neben der Safaritour gibt es zusätzlich einen Vergnügungspark, der sich vor allem für Kinder lohnt. Der Eintritt beläuft sich für Kinder und Erwachsene auf ca. 30 Euro. Für einen monatlichen Beitrag kannst du außerdem eine Tier-Patenschaft beantragen. Möchtest du den Safari Zoo NRW intensiver erleben, kannst du dort sogar übernachten.

Zoo Duisburg: Der beliebteste Zoo in NRW

Im Zoo Duisburg bist du hautnah bei verschiedenen Tierarten dabei. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Bei vielen Zoo-Besuchern ist der Zoo Duisburg am beliebtesten. Grund dafür: Neben vielen Tierarten, die es auch in anderen Zoos in NRW zu sehen gibt, ist das Delfinarium des Tierparks ein wahres Highlight. Wer keine Lust hat, sich im Duisburger Zoo die Delfin-Show anzusehen, bei der häufiger mal Geburtstagskinder von Delfinen in einem Boot übers Wasser gefahren werden, muss keine Abzüge machen. Tierarten wie Robben, Elefanten, Kängurus und Wombats sind den Besuch ebenfalls wert. In der Zooschule können Schulklassen über allerlei Tierarten viel lernen. Der Zoo Duisburg ist für diejenigen der beste Zoo, die mal für einen Tag zum Tierpfleger werden wollen. Das ist in diesem Zoo in NRW nämlich machbar!

Sea Life Oberhausen: Der Aqaurium-Zoo

Im Sea Life kannst du die Tierarten der Unterwasserwelt entdecken. Foto: Imago

Was in herkömmlichen Zoos in NRW oft zu kurz kommt, ist die beeindruckende Vielfalt der Unterwasserwelt. Ein Besuch im Sea Life Oberhausen ist gerade wegen seiner Tierarten der Meere ein absolutes Muss für Familien. Wer Rochen, Haie und Piranhas in Action erleben will, ist im Aquarium Zoo Sea Life in NRW genau richtig. Ein besonderes Highlight des Aquarium Zoos ist die Hai-Aufzuchtstation und die Otter-Fütterung, die Besucher hautnah erleben können. Als Allwetterzoo kannst du die Unterwasserwelt mit seiner Vielfalt an Tierarten das ganze Jahr über besuchen.

Zoo Münster: Das Allwetter-Paradies

Der Zoo Münster lohnt sich auch bei schlechtem Wetter. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Das Wetter ist eher schlecht, aber der Besuch in den Zoo darf auf keinen Fall ausfallen? Dann ist der Zoo Münster als Allwetterzoo genau die richtige Adresse für dich. Tierarten wie Tiger, Wölfe, Erdmännchen und Geparde kannst du hier bei Regen, Wind und Sonne in ihren Tierhäusern bestaunen. An den öffentlichen Tierfütterungen, die mehrmals täglich in verschiedenen Tierhäusern stattfinden, kann jeder teilnehmen. In der riesigen Meranti-Halle kannst du im Indoor Zoo Münster in NRW außerdem eine tropische Welt kennenlernen. Ganze 2.500 Meter stehen dir im Zoo Münster auch im Winter zur Verfügung, wenn du den Dschungel kennenlernen willst.

Allwetter-Zoos in NRW: Dortmund

Wieso lohnt sich der Zoo in Dortmund? Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Der Zoo Dortmund ist mit seinen 173 Tierarten eher auf der kleineren Seite. Durch die robusten Tierhäuser und Unterstände kannst du die Tiere des Allwetterzoo Dortmunds das ganze Jahr über sehen. Neben Löwen, Jaguaren und Ameisenbären dürfen natürlich auch Orang-Utans nicht fehlen. Für Schulklassen bietet der Zoo Dortmund ebenfalls ein Programm in der Zooschule an, bei dem Kinder allerlei über die Tierarten des Zoos erfahren können. Wer sich als gewöhnlicher Besucher zusätzliche Infos zu den Tieren im Zoo wünscht, wird von einem Lotsen auf einen Rundgang begleitet.

Zoo Wuppertal: Der „grüne“ Zoo

Im Sommer lohnt sich ein Besuch im Wuppertaler Zoo. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Kaum bekannt, aber doch relevant: Der Zoo Wuppertal. Mit seinen vielen grünen Freiflächen hat sich der Zoo seinen Namen als „grüner“ Zoo wahrhaftig verdient. Die Besonderheit im Zoo Wuppertal sind außerdem die vielen Vogelarten, die auf einer der grünen Anlagen vollkommen frei fliegen können. Besucher, die schlecht zu Fuß sind, können den Tierpark über eine Route mit einem Shuttle-Bus erleben. Im Streichelzoo können sich Kinder diverse Tierarten direkt aus der Nähe ansehen. Wer etwas über die spektakulären Tierarten des schönsten Zoos in NRW erfahren möchte, kann an einer der zahlreichen Veranstaltungen teilnehmen. Ein wahres Highlight ist dabei immer das Elefanten-Gehege.

Zoo Krefeld: Der kleine Zoo in NRW

Wieso lohnt sich ein Besuch um Zoo Krefeld? Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Für diejenigen, die mit dem Zoobesuch nicht unbedingt den ganzen Tag verbringen wollen, lohnt sich in NRW ein Besuch im kleinen Zoo Krefeld. Mit nur 140 Tierarten kann sich der Zoo Krefeld nicht wirklich mit größeren Zoos wie Köln oder der Zoom Erlebniswelt messen. Wer seinen kleinen Spaziergang nicht schon wieder im angrenzenden Park oder Waldstück machen möchte, sollte über einen Besuch im Allwetterzoo Krefeld nachdenken. Auch hier kannst du Tierarten wie Pinguine, Nashörner, verschiedene Affen und Erdmännchen und Leoparden sehen. Was du nicht hast – und das ist auch gut so – ist der Massenansturm von Zoo-Besuchern. Du kannst im Zoo Krefeld genießen, auch mal alleine vor einem der Tierhäuser zu stehen.

Aquazoo Düsseldorf: Der besondere Zoo in NRW

Viele verschiedene Tierarten der Meere kannst du im Düsseldorfer Zoo sehen. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Einer der besonderen Zoos in NRW ist der Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf. Wie der Name schon sagt, wird das Zoo-Modell für die Unterwasserwelt mit der Idee eines Museums verknüpft. Im Aquazoo gibt es über 500 Tierarten und insgesamt über 5000 Tiere aus Land und Meer. Für Kinder ist dieser Aquarium-Zoo in NRW besonders interessant, da sie mit vielen interaktiven Museumsobjekten mehr über die Geschichte und die Welt der Tierarten erfahren können. Als Zoo für die Unterwasserwelt ist der Aquazoo Düsseldorf selbstverständlich auch ein Allwetterzoo und kann von Besuchern das ganze Jahr über besichtigt werden.

Über die Zoos in NRW weißt du jetzt Bescheid. Fällt dir die Wahl für den nächsten Familienausflug oder Kindergeburtstag doch schwerer als gedacht? Dann haben wir hier die beliebtesten Zoos aus ganz Deutschland für dich.