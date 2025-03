Zoo Duisburg: Foto lässt Besucher dahinschmelzen – was dahintersteckt, macht traurig

Diese Bild aus dem Zoo Duisburg dürfte wohl jedem das Herz erweichen. Es zeigt den neuesten Bewohner des Tiergartens am Kaiserberg, einen kleinen Bärenstummelaffen, der im Januar geboren wurde. Warum die Mitarbeiter des Zoos jedoch von dem Anblick des Tieres berührt sind, macht nachdenklich.

Am 4. Januar konnten die beiden Bärenstummelaffen „Black“ und „Togo“ stolz ihren Nachwuchs im Zoo Duisburg begrüßen – das Jungtier „Carolina“. Während die Mutterrolle für Affenweibchen Black bereits Routine ist, immerhin ist Carolina ihr sechstes Jungtier, ist die Geburt für Vater Togo eine ganz neue Erfahrung.

Zoo Duisburg: Carolina wird immer selbstständiger

Revierleiter Alexander Nolte berichtet: „Carolina ist Togos erstes Jungtier – und die Faszination über den Nachwuchs kann man ihm ansehen. Er hat sich die Kleine immer wieder aus der Nähe angesehen und ist im Umgang sehr behutsam. Das ist toll zu beobachten.“

Die kleine Carolina fühlt sich im Zoo Duisburg sichtlich wohl. Auch Nolte ist zufrieden mit der Entwicklung des Jungtiers: „Die Kleine wird jeden Tag selbstständiger und erkundet aufmerksam die Umgebung“. Obwohl jede Geburt im Zoo Duisburg natürlich etwas ganz Besonderes ist, freuen sich die Mitarbeiter des Zoos insbesondere über den Nachwuchs bei den kleinen Bärenstummelaffen.

Im Zoo Duisburg wurde ein Bärenstummelaffen-Jungtier geboren. Foto: Zoo Duisburg / M. Appel. Foto: Zoo Duisburg / M. Appel

Die Primatenart gilt nämlich als stark gefährdet, weswegen jede Geburt eines Bärenstummelaffen ein Grund zur Freude ist. Die Tierart kommt ursprünglich aus den tropischen Regenwäldern Westafrikas. Jedoch verschwindet ihr Lebensraum immer mehr und auch Wilderei führt dazu, dass der Erhalt dieser Affenart stark gefährdet ist. Im Zoo Duisburg engagiert man sich besonders für den Erhalt der bedrohten Bärenstummelaffen.

„Jedes Jungtier ist wichtig und macht uns sehr stolz“

Und so feierte der Zoo Duisburg auch schon einige große Erfolge bei der Arterhaltung. In den vergangenen Jahrzehnten konnten 54 Jungtiere geboren werden. Trotz dieser hohen Zahl freuen sich die Pfleger immer noch über jede Geburt eines Bärenstummelaffens. Nolte betont: „Jedes Jungtier ist wichtig, um den Bestand dieser bedrohten afrikanischen Primatenart in Menschenobhut zu stützen und macht uns sehr stolz.“

Bis jetzt entwickelt sich die kleine Carolina im Zoo Duisburg prächtig und verzaubert nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Besucher. Langsam verliert sie nun das weiße Jungtier-Fell, mit dem die Bärenstummelaffen geboren werden. Warum die Jungtiere eine so auffällige Fellfarbe haben, hat auch einen speziellen Grund, wie Nolte berichtet: „Bei Gefahr sammeln die Familienmitglieder den weißen Nachwuchs ein und bringen ihn in Sicherheit. Egal, ob es das eigene Jungtier ist oder nicht. Wir nennen so etwas ‚Tantenverhalten‘“.