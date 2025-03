Tierheim in NRW: Hund misshandelt! Tierfreunde sehen es auf den ersten Blick – „Kein Wunder“

Warum bloß tut man Tieren so etwas an? Ein Tierheim in NRW zeigt auf Instagram drei süße Hunde, die jetzt den vielen Followern und Tierfreunden vorgestellt werden. Das Trio ist auf der Suche nach einem neuen, liebevollen Zuhause. Was eines der Fellnasen durchmachen musste, ist kaum in Worte zu fassen.

Dabei gehen die Mitarbeiter des Tierheims Bergheim (Rhein-Erft-Kreis in NRW) sehr sorgsam und routiniert mit den Hunden um, streicheln und knuddeln sie und reden ruhig und mit Zuneigung auf sie ein. Erfahrene Tierfreunde aber bemerken sofort: Eines der Hunde wurde von einem früheren Halter misshandelt. Und auch damit geht das Tierheim in NRW offen und transparent um.

Tierheim in NRW: Hund misshandelt!

Das Social-Media-Team des Tierheims schreibt zum Reel: „Meet our Kitchen-Crew! Unsere Mitarbeiterküche wurde von drei zauberhaften Wesen okkupiert, die wir euch einmal vorstellen möchten. Bitte schreibt keine schockverliebten Adoptionsanfragen, sondern überlegt gut, ob ihr einem dieser Hunde ein Leben lang gerecht werden könnt. ‚Zilly‘ würde sich übrigens über Paten freuen, wir denken, sie bleibt noch eine Weile.“

Im Reel selbst erklärt Tierheim-Mitarbeiterin Heike zu Hündin Zilly: „Bei ihr muss man vorsichtig sein. Sie ist in der Vergangenheit misshandelt worden. Sie ist schon zwölf Jahre alt, hat Tumore und wird demnächst operiert.“ Eine andere Mitarbeiterin ergänzt: „Ich finde Zilly trotz ihrer kauzigen Art sehr bezaubernd.“ Der Vierbeiner versteckt sich unter einer Decke, verfolgt das Geschehen und die Spielereien der Artgenossen aus der Ferne. Das bricht Tierfreunden das Herz!

Tierfreunde sehen es sofort – „Kein Wunder“

Unter dem Beitrag kommentieren und schreiben etliche User. Vor allem Zilly hat es ihnen angetan. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Ein Hund kann verdammt kostspielig werden, das sollte jedem klar sein. Viel Zeit und Geduld ist auch sehr wichtig. Finde ich super, euren Beitrag. Kann man gar nicht oft genug erwähnen.“

„Das ältere Mäuschen wurde misshandelt?! Kein Wunder, dass sie sich vorsichtig verhält.“

„Wie kann man nur so ein süßes Tier misshandeln…“

„Es bricht mir das Herz, Zilly zu sehen. Ich habe selbst zwei Hunde, würde sie sofort aufnehmen, wenn wir mehr Platz hätten.“

Ob Zilly und die anderen Vierbeiner einen liebevollen Halter finden? Das bleibt ihnen zu wünschen. Wenngleich das Tierheim im Reel auch direkt den Appell richtet, sich nicht „schockverliebt zu bewerben“…