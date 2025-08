Rewe-Kundin überquert Parkplatz in NRW – im Gebüsch macht sie eine grausame Entdeckung

Sie wollte nur kurz bei Rewe in NRW einkaufen – doch was eine Kundin dann in einem Gebüsch neben dem Einkaufsladen vorfand, ist einfach nur schlimm…

Wie kann man einem Tier nur so etwas antun? Das fragt sich wohl nicht nur eine Rewe-Kundin. Sie fand beim Überqueren des Parkplatzes in NRW ein ausgesetztes Kaninchen in einem Karton!

Tierheim Düsseldorf nimmt Kaninchen bei sich auf

Wer ein eigenes Haustier besitzt, der liebt es in der Regel wie ein vollwertiges Familienmitglied. Doch das trifft auf diese Tierhalter wohl eher nicht zu. Eiskalt packte er sein Kaninchen in einen Pappkarton, legte es bei Regen im Gebüsch ab – nicht auszudenken was passiert wäre, hätte die aufmerksame Rewe-Kundin das Tier nicht entdeckt.

Das Tierheim Düsseldorf, wo das Kaninchen nun untergekommen ist, berichtet auf seiner offiziellen Facebook-Seite (rund 30.000 Follower) von dem schlimmen Fall.

Kaninchen wurde in aufgeweichtem Karton ausgesetzt

„Heute Nachmittag wurde dieses süße Kaninchenweibchen von einer aufmerksamen Kundin des Rewe an der Bruchstraße in Flingern entdeckt. Am Parkplatzrand im Gebüsch stand ein bereits vom starken Regen durchweichter Karton. Darin dieses Kaninchenweibchen, ebenfalls schon etwas nass“, heißt es in dem Social-Media-Post.

„Die Finderin nahm das Kaninchen mit, setzte es notdürftig in einen frischen Karton um und trocknete es so gut wie möglich ab. Anschließend übergab Sie sie in unsere Obhut.“

Schrecklicher Vorfall in NRW-Zoo

