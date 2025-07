Drama an Badesee in NRW – für einen Jungen (12) kommt jede Hilfe zu spät

Die Sommerhitze lockt viele Menschen in NRW an Seen und Kanäle, um sich abzukühlen.

Doch unter der vermeintlichen Idylle lauern auch Gefahren, die immer wieder zu tragischen Vorfällen führen – so wie jetzt in Hückelhoven in NRW.

Tragödie in Hückelhoven (NRW)

Ein zwölfjähriger Junge ist nach einem Badeunfall an einem Baggersee in Hückelhoven (Kreis Heinsberg, NRW) verstorben. Der Notruf ging am Donnerstagabend (18.26 Uhr) ein, woraufhin laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter Polizei, Feuerwehr und DLRG, alarmiert wurde. Sogar Drohnen und Hubschrauber mit Wärmebildkameras wurden eingesetzt, um das Kind zu finden.

„Wir haben alles versucht“, erklärte ein Feuerwehrsprecher gegenüber „Bild„. Dennoch waren die Anstrengungen vergebens. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, starb der Junge.

Taucher entdeckten den Jungen in einer Tiefe von sechs Metern und brachten ihn ans Ufer. Trotz intensiver Bemühungen vor Ort und im Uniklinikum Aachen konnte sein Leben nicht gerettet werden. Zur Unterstützung der betroffenen Angehörigen und Einsatzkräfte wurden Seelsorger an den Unglücksort in NRW gerufen.

Badeunfall auch im Ruhrgebiet

Am 19. Juli ereignete sich ein weiterer Badeunfall, dieses Mal im Ruhrgebiet in NRW (>>> wir berichteten). Ein 19-Jähriger wollte mit Freunden im Rhein-Herne-Kanal schwimmen und tauchte plötzlich nicht wieder auf. Als Notrufe eingingen, begann ein umfangreicher Sucheinsatz mit Booten, Tauchern, Drohnen und einem Hubschrauber.

Nach stundenlanger Suche fanden Taucher am Abend die vermisste Person in der Nähe der Schleuse Herne-Ost. „Gegen 18.40 Uhr entdeckten Taucher der hinzugezogenen Spezialkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen den 19-Jährigen im Wasser.“ Leider konnte der alarmierte Notarzt nur noch den Tod feststellen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.