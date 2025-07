NRW-Tierheim rührt nach Todes-Drama zu Tränen: „Wollten nicht mehr von ihrer Seite weichen“

Wer in einem NRW-Tierheim arbeitet, braucht ein dickes Fell. Denn dort bekommen Mitarbeiter von den schweren Schicksalsschlägen ihrer Schützlinge stets alles mit. Zudem heißt es oft Abschied nehmen: Abschied von zahlreichen Tieren, die man so sehr ins Herz geschlossen hat.

Während es für einige der Tiere in ihr wohlverdientes Zuhause voller Liebe und Geborgenheit geht, müssen andere eingeschläfert werden. Zweiteres traf jetzt auch einen echten Tierheim-Star aus NRW.

NRW-Tierheim informiert über trauriges Schicksal

Auf Facebook informieren Mitarbeiter des Tierheim Bergheim: „Gestern war ein sehr trauriger Tag, denn unsere herzallerliebste Frau Holle ist in den Ziegenhimmel gezogen.“ Die Ziege kam 2017 in einem „erbärmlichen Zustand“ zu ihnen.

+++ Auch interessant: Tierheim-Mitarbeiter in NRW öffnen Paket und sind entsetzt – „Gehört bestraft“ +++

Zuvor hatte Frau Holle offenbar alles andere als ein erfülltes Leben. Ihr Besitzer sei schon lange verstorben und die Ziegen-Dame vegetierte mindestens zwei Jahre lang in einem verdreckten Stall vor sich hin. „Sie bekam gerade so viel Futter, dass sie nicht verhungerte“, sagen die Mitarbeiter. Im NRW-Tierheim änderte sich das allerdings um 180 Grad.

+++ Passend dazu: Tierheim in NRW wegen Katzen völlig verzweifelt – „Hilfe“ +++

Frau Holle als echter Star

Sie habe Zuwendung bekommen und ihre Artgenossen kennengelernt. Sie wurde laut Mitarbeitern ein Star des Tierheims. „Jeder kannte sie, jeder mochte sie, und sie war die sanfteste und liebste Ziege, die man sich nur vorstellen konnte“, erinnern sie sich zurück.

Sie habe mit ihrer Art Ruhe in eine Ziegenherde gebracht, die ab und an etwas chaotisch sein kann. Doch zuletzt hat Frau Holle ordentlich abgebaut: Sie litt an einem Tumor, bekam jeden Tag eine Spritze und konnte nur noch pürierte Nahrung zu sich nehmen, weil sie keine Zähne mehr hatte. Die Mitarbeiter des NRW-Tierheims vermuten: Die Ziege muss steinalt gewesen sein. Letztendlich entschieden sie sich, ihren Schützling von dem Leid zu befreien.

Tierheim-NRW verabschiedet sich

„Vor einigen Tagen sagte sie uns dann sehr deutlich, dass sie keine Kraft mehr hatte und wir trafen die Entscheidung, sie gehen zu lassen.“ Davor kam es allerdings zu einer ganz rührenden Verabschiedung. Demnach seien alle Tiere vom Bauernhof noch einmal dabei gewesen, um sich von Frau Holle zu verabschieden.

Hier mehr lesen:

„Die Gänse wollten gar nicht mehr von ihrer Seite weichen“, informieren die Mitarbeiter des NRW-Tierheims. Obwohl es zu einem traurigen und emotionalen Ende kam, sei man dennoch glücklich. Glücklich darüber, dass man der Ziege nach ihrem schweren Schicksal noch viele schöne Jahre schenken durfte. Zahlreiche Facebook-User sind davon gerührt.

Unter dem Post heißt es unter anderem: „Puh, da kommen einem die Tränen“, „Herzzerreißend! Schön, dass sie noch ein so tolles Leben haben dürfte“ und „Gute Reise, Frau Holle, hier vermisst man dich sehr“. Frau Holle hat in ihren letzten Jahren offenbar nicht nur viel Liebe bekommen, sondern auch gegeben. Sie wird vielen in guter Erinnerung bleiben.