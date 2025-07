Intime Szenen in NRW-Zoogehege – Besucher sehen es vor den Büschen

Im Zoo Krefeld (NRW) gibt es allerhand Tiere zu bestaunen. Jedes von ihnen bringt dabei seine Eigenarten mit. Auch die Nashörner des Tierparks haben eine ganz besondere Taktik, wenn es um harmonische Zeit zu zweit geht…

Die Beziehung zwischen Mama und Kind ist und bleibt eine ganz besondere – das trifft auf Tiere gleichermaßen zu wie auf Menschen. Besucher des Zoo Krefeld (NRW) bekommen das jetzt eindrucksvoll zu Gesicht.

Zoo Krefeld (NRW) hat süßen Nashorn-Nachwuchs bekommen

Nashorn-Baby Billie erfreut derzeit die Zoo-Besucher in Krefeld. Und der kleine und das Mutter-Tier hegen ein ganz besonderes Ritual, von dem jetzt der Zoo Krefeld seinen rund 74.000 Followern erzählt. Die beiden ziehen sich zum Kuscheln vor einen Busch zurück!

„Unser kleines Nashorn wird immer größer und kräftiger. Inzwischen wiegt sie schon circa 140 Kilogramm. Zur Erinnerung: Bei ihrer Geburt vor fast vier Monaten wog sie ungefähr zarte 35 Kilogramm“, schreibt der Zoo Krefeld auf Social Media. Auch Mama Mara weiche sie nach wie vor kaum von der Seite.

Zoo Krefeld (NRW): Billie und seine Mama lieben ihre Kuscheleinheiten

„Das Grünzeug zum Frühstück ist ihr noch etwas ungeheuer, aber Mama scheint es zu schmecken, also traut sie sich auch langsam daran. Das Knabbern an Gras und Hölzchen ist zwar ganz spannend, aber Muttermilch ist nach wie vor ihr Favorit. Schlaf und Entspannung kommt selten zu kurz. Man entdeckt Billie und Mara oft kuschelnd bei den Gebüschen. In der Zeit sammelt sie ordentlich Energie, die sie dann zwischen ihren Schläfchen wieder loswird.“

Wie süß! Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sich Nashorn-Nachwuchs Billie weiterhin so prächtig entwickelt – und noch viele Kuschelstunden mit seiner Mama genießen darf.