Nach Abschied von Eisbärin Lara – Zoom Gelsenkirchen überrascht Besucher mit Nachricht

Am 21. Juli hieß es in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen Abschied nehmen: Eisbärin Lara hat nach fast 18 Jahren ihr Revier verlassen und ist in den Zoo am Meer nach Bremerhaven gezogen (>>> wir berichteten). Für viele Besucher war das ein emotionaler Moment – schließlich war Lara über die Jahre zu einer echten Lieblingsbärin geworden.

Und nach dieser traurigen Nachricht melden sich die Tierpfleger aus NRW erneut zu Wort – diesmal geht es um die Seelöwen …

Zoo Gelsenkirchen: Neuigkeiten in der Alaska-Themenwelt

In Bremerhaven wird Lara nun Teil einer reinen Weibchengruppe. Ihr Umzug ist Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms, das sich für den Schutz bedrohter Tierarten einsetzt. Und während Lara in ihr neues Kapitel startet, geht das Leben im Zoo Gelsenkirchen munter und fröhlich weiter. Und das besonders in der Alaska-Themenwelt!

Denn hier gibt es jetzt Neuigkeiten bei den Kalifornischen Seelöwen: Zwei zuckersüße Jungtiere haben nämlich das Licht der Welt erblickt. Am 27. Juni brachte Seelöwin Mar ein gesundes Weibchen zur Welt, das den Namen Maddie bekommen hat. Und nur wenige Tage später, am 8. Juli, durfte auch Seelöwin Ottilie Mama werden.

Anfangs war das Geschlecht des kleinen Wonneproppens noch ein Geheimnis, aber jetzt lüfteten die Mitarbeiter aus dem Zoo Gelsenkirchen das Geheimnis: Es ist ein Mädchen! Und die Tierpfleger haben sie Olivia getauft.

Maddie und Olivia entwickeln sich prächtig, liegen viel bei ihren Mamas und erkunden ganz vorsichtig ihre Umgebung. Und dabei sind sie auch ziemlich neugierig unterwegs, denn Maddie hat schon mit knapp einer Woche sich ins Wasser gewagt.

Seelöwen-Fans sind hin und weg: „Wie niedlich“

Seelöwen können nämlich nicht von Geburt an schwimmen, sondern lernen das meist von ihrer Mutter. Oft dauert es bis zu einem Monat, bis die Kleinen zum ersten Mal ins Wasser gehen. Olivia hat am 23. Juli das kühle Nass entdeckt und startet nun ihre Schwimm-Abenteuer.

Kein Wunder, dass all die Zoo-Fans von diesen süßen Nachrichten ganz aus dem Häuschen sind. So schreibt eine Instagram-Userin: „Awwwww, wie niedlich die Zwei sind und toll, dass sie sich so gut machen.“ Auch eine andere ist ganz verzückt und meint: „Sind die süß!“

Es steht also schon jetzt fest: Die Seelöwen könnten das neue Highlight im Zoo Gelsenkirchen werden! Die Fans sind auf alle Fälle schon hin und weg.