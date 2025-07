Tierheim in NRW wegen Katzen völlig verzweifelt – „Hilfe“

Immer mehr Tiere werden in den Tierheimen in NRW abgegeben oder ausgesetzt, während die Vermittlungen stocken. Schon längst sind die Gehege voll, die Ressourcen werden immer knapper und das Personal arbeitet am Limit.

Nun rufen die Mitarbeiter des Tierheims Paderborn um Unterstützung – sie „stehen kurz vor einem Aufnahmestopp“. Jede Hilfe ist gefragt …

Tierheim in NRW wird deutlich – sie brauchen dringend Unterstützung

„Allein in den letzten paar Tagen sind über 30 Katzen bei uns eingetroffen. Die meisten davon sind Kitten, aber auch erwachsene Katzen“, klagen die Mitarbeiter des Tierheims in NRW. Sie offenbaren zudem, dass „jede erdenkliche Unterbringungsmöglichkeit inzwischen belegt“ ist.

Kein Wunder, dass sie prompt betonten, dass sie dringend Pflegestellen für die zahlreichen Samtpfoten suchen – vor allem für die tragenden Katzen und ihre Kitten. Aber damit nicht genug: Sie suchen natürlich auch ein „Zuhause für immer“.

Und wer helfen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0525-412355 oder per E-Mail an nr.tierheim.paderborn@gmail.com melden. Offensichtlich müssen sie nicht lange bitten, denn prompt melden sich einige Katzen-Fans, die dem Tierheim in NRW helfen wollen.

Katzen-Fans wollen helfen: „Wir kommen morgen“

So schreibt ein User auf Instagram: „Wir kommen morgen und bringen Kittenfutter mit!“ Ein anderer fügt voller Elan hinzu: „Wir könnten vielleicht eine Katze mit Jungen aufnehmen. Ich habe euch auf dem Anrufbeantworter erreicht!“ Ein weiterer Nutzer meint sofort: „Ich könnte zwei Kitten aufnehmen.”

Somit ist klar: Die Katzen-Fans aus NRW wollen helfen. Nun müssen sie ihre Worte in Taten umsetzen, damit dem Tierheim in Paderborn wirklich geholfen werden kann ….