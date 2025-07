Tierheim NRW: Mitarbeiter setzt Küken aus – Tier-Fans reagieren sofort

In den Tierheimen in NRW warten viele große und kleine Tiere auf ein neues, liebevolles Zuhause. Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Hasen und Vögel sehnen sich nach Wärme, Sicherheit und Zuwendung. Doch nicht nur die alten, oft vergessenen Tiere hoffen auf ein zweites Glück – auch die Allerkleinsten brauchen Schutz.

So auch eine Entenmutter mit ihren fünf flauschigen, gelb-braunen Küken. Die Tierheim-Mitarbeiter aus NRW fanden die kleine Familie an einem Hang, doch anstatt dort ein Zuhause zu finden, wurden direkt wieder ausgesetzt. Der Grund ging vielen ans Herz …

Tierheim NRW: Mitarbeiter setzt Küken im See aus

In der Transportkiste befinden sich fünf flauschige, gelb-braune Küken – direkt daneben ihre Entenmutter. Die kleine Familie wurde „an einem Hang gefangen“. Doch das Tierheim Hilden in NRW teilte nicht nur das, sondern auch, was mit ihnen passierte. Sie wurden nämlich prompt ausgesetzt!

Aber keine Angst, sie wurden „an einem sicheren See wieder in die Freiheit entlassen“. Und das schien ihnen offensichtlich sehr zu gefallen, denn als der Mitarbeiter die graue Box öffnete, watschelte die kleine Familie sofort hinaus und ins kühle Nass. Dort schwammen sie in Reih und Glied immer weiter in den See und schienen sich sofort in ihrem neuen Zuhause wohlzufühlen.

Auch die Enten-Fans auf Facebook reagieren begeistert: Innerhalb kürzester Zeit hinterließen über 1.200 Nutzer (Stand: 22. Juli, 19.55 Uhr) ein Herzchen – und zahlreiche posteten auch herzliche Worte.

Enten-Fans sind hin und weg: Rettungseinsatz sorgt für Jubel

„Schön, dass Ihr Euch so lieb um die Entenmama und ihre Küken gekümmert habt“, schrieb so eine Userin auf Facebook. Eine andere fügt hinzu: „Super danke für die Hilfe, Ihr seid einfach super.“ Auch andere waren von der Rettungsaktion hin und weg. So kommentierten sie Worte wie:

„Wie lieb das gemacht wurde! Ein großes Lob an den Retter!“

„Wunderbar, vielen Dank!“

„Danke fürs Entchen retten“

