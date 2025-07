Bochumer rennen Rewe die Türen ein – sie haben es alle auf dieselben Produkte abgesehen

Ob Würstchen, Steaks, Grillkäse oder auch mal ein Kräuterbaguette – für viele gehört Grillen im Sommer einfach dazu. Kein Wunder, dass es, sobald es warm wird, überall nach gegrilltem Fleisch riecht und man die Menschen lachen und schmatzen hört.

Doch nicht immer greift man zu Wurst und Co. Gerade die Bochumer haben es auf eine bestimmte Sache abgesehen und flitzen aus diesem Grund zu Rewe …

Grill-Fans: Deutschland bestellt Grillfleisch – Bochum hat einen anderen Favoriten

Schon längst ist klar: Grillen ist viel mehr als nur Würstchen und Steak – es bietet nämlich eine riesige Vielfalt an leckeren Möglichkeiten. Von saftigen Fleischstücken wie Rindersteak, Schweinekoteletts oder marinierte Hähnchenschenkel bis hin zu frischen Fisch wie Lachs oder Dorade.

Auch für Vegetarier und Veganer gibt es jede Menge Auswahl für den Grill: Leckeren Halloumi, Tofu oder Seitan, die auf dem Rost genauso gut funktionieren. Dazu kommt buntes Gemüse: Zucchini, Paprika, Maiskolben, Champignons und sogar Süßkartoffelscheiben lassen sich perfekt grillen.

Und das Beste: Selbst für den süßen Abschluss eignet sich der Grill hervorragend. Gegrillte Ananas, karamellisierte Pfirsiche oder Bananen mit Schokolade bringen eine leckere, fruchtige Note aus der Glut.

All das wissen offenbar auch die Menschen in NRW, die immer wieder Rewe als Anlaufstelle nutzen, um die eine oder andere Leckerei zu kaufen. In München, Düsseldorf und Stuttgart dominiert bei den Bestellungen des Lieferservices von Rewe vor allem das klassische Grillfleisch.

Grillbeilagen sind beliebt im Pott

Doch davon haben die Bochumer offenbar genug, denn bei ihnen steht etwas ganz anderes an erster Stelle. Nirgendwo in Deutschland wird nämlich mehr Geld pro Kopf für Grillbeilagen ausgegeben als genau dort. Besonders beliebt ist in der Pott-Stadt der Kartoffelsalat. Daneben werden oft das beliebte Kräuterbaguette und die klassische Sauce – Ketchup – bei Rewe bestellt.

Jetzt müssen sich die Rewe-Fans in Bochum nur noch entscheiden, wie sie ihren Kartoffelsalat genießen wollen – klassisch mit Mayonnaise, leicht mit Essig oder herzhaft mit Würstchen? Die Möglichkeiten sind vielfältig, der Geschmack am Ende aber immer eine sichere Sache.