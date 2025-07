Tierheim in NRW tobt – liebenswerter Vierbeiner einfach im Karton ausgesetzt: „Abscheulich“

Nicht jeder, der gerne ein Haustier hätte, ist auch dafür geeignet. Das sollte man sich besser eingestehen, bevor man sich eines anschafft und dann nicht mehr weiterweiß. Doch passiert es immer wieder, dass Halter ihre Tiere aussetzen und sich selbst überlassen – das wissen die Tierheime in NRW nur zu gut.

So überraschte es die Mitarbeiter im Tierheim Bergheim sicherlich wenig, was hier vor wenigen Tagen geschah. Ein Pappkarton am Wegesrand wurde gefunden, darin ein kleiner Vierbeiner, der gar nicht gut aussah.

Vierbeiner in NRW im Karton ausgesetzt

Vor ein paar Tagen kam Elisabeth ins Tierheim Bergheim. Elisabeth ist eine Meerschweinchen-Dame, die in einem Pappkarton ausgesetzt wurde. Doch als wäre das nicht genug, hatte sie auch noch einen dicken Schnupfen und entzündete Augen. Ihr Besitzer hatte sich dennoch sich selbst überlassen. Wer weiß, wie es für Elisabeth weitergegangen wäre, hätte man sie nicht entdeckt und ins Tierheim gebracht.

Doch sorgt sie hier seitdem für großes Aufsehen. „Elisabeth ist der Knaller!“, schreibt das Tierheim auf Facebook. Der Grund? „Meerschweine sind eigentlich eher scheue Wesen, die bei menschlichen Berührungen den Rückwärtsgang einschalten. Alle – außer Elisabeth. Das Rotschöpfchen beweist uns das absolute Gegenteil. Täglich bekommt sie Augensalbe und Medizin. Aber anstatt zu flüchten, setzt sie sich ganz brav hin, lässt sich die Augen eincremen und trinkt in aller Seelenruhe ihre Spritze leer.“ Da können auch die Mitarbeiter nur staunen.

Tierheim in NRW teilt gegen Halter aus

Für den Halter, der Elisabeth ausgesetzt hat, haben die Mitarbeiter allerdings keine netten Worte übrig. „Möge das Karma den ehemaligen Besitzer treffen. Wohin auch immer.“ Da können ihnen die Tierfreunde in den Kommentaren nur zustimmen.

„Ich drücke die Daumen, dass Karma gut zielt“, schreibt eine Nutzerin. „Abscheulich und feige, ein hilfloses Tier auszusetzen! Kann nur besser werden“, hofft eine Nutzerin aufs Beste für Elisabeth. „Sie ist wohl dankbar, dass sich endlich jemand kümmert und genießt selbst diese ‚Prozedur‘“, vermutet eine andere und wünscht der kleinen Dame eine schnelle Genesung. „Und möge sie zu den besten Menschen vermittelt werden, die es für sie gibt.“