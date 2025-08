Besucher finden Box auf NRW-Spielplatz – ihr Inhalt macht sie tief betroffen

Es sollte wohl ein ganz gewöhnlicher Ausflug auf den Spielplatz werden. Doch als Besucher plötzlich eine Box finden und einen Blick hineinwerfen, können sie ihren Augen kaum trauen. Der Inhalt ist herzzerreißend.

Immer wieder passiert es, dass Menschen an Spielplätzen, Straßen oder sogar an Müllhalden verwahrloste Tiere finden, die dort von ihren Haltern ausgesetzt und sich selbst überlassen wurden. Erst vor kurzer Zeit fand eine Spaziergängerin nahe Bochum (NRW) ganze zehn (!) Katzen-Babys an einem Waldrand, die schließlich vom Bochumer Tierheim aufgenommen wurden (>>DER WESTEN berichtete). Nun machten Besucher auf einem Spielplatz eine ähnliche Entdeckung.

NRW: Besucher finden mysteriöse Box auf Spielplatz

Es muss ein Schock gewesen sein, als Besucher plötzlich die Box auf dem Spielplatz in Düsseldorf (NRW) fanden. Der traurige Inhalt: Zwei Katzen-Babys. Die kleinen Fellnasen wurden samt Transportbox, Impfausweisen und Futter auf dem Spielplatz am Schillerplatz in Düsseldorf-Zoo zurückgelassen, wie das Düsseldorfer Tierheim in einem Facebook-Beitrag am Donnerstag (31. Juli) berichtet.

„Natürlich waren die Impfpässe leer und ohne Tierarztstempel, das wäre ja zu einfach“, tun die Mitarbeiter aus dem NRW-Tierheim ihren Frust kund. Auf dem beigefügten Foto gucken die zwei rot-weißen Kätzchen ängstlich in die Kamera und sitzen eng aneinandergepresst in der kahlen Transportbox. Vor ihnen liegen die leeren Impfausweise.

„Da spricht viel Verzweiflung“

Auch die Tierfreunde in den Kommentaren können nicht fassen, dass die kleinen Kätzchen ausgesetzt wurden. „Boah, da könnte ich echt kotzen. Warum gibt man sie nicht im Tierheim ab?!“, kommentiert ein wütender User unter den Beitrag. Eine andere Nutzerin schreibt: „Sowas macht mich jedes Mal fassungslos und traurig. Jedenfalls sich sie bei euch erstmal in guter Obhut.“

Andere User sind zwar ebenfalls der Meinung, dass das Aussetzen der Tiere zwar nicht der richtige Weg ist, sehen aber einen Trost. Es sei zumindest ein „öffentlicher Platz statt irgendwo wo sie niemand finden kann (…) Da spricht viel Verzweiflung aus der Tat“, heißt es in einem Kommentar.

Das Tierheim bittet jeden, der etwas über die zwei Fund-Katzen weiß, sich im Tierheim Düsseldorf zu melden. Vermittlungsanfragen sollen derzeit noch nicht geschickt werden.