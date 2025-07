Tornado auf Mallorca? Strand-Urlauber geraten in Panik

Am Strand von Camp de Mar auf Mallorca hat eine Windhose Badegäste erschreckt. Fliegende Sonnenschirme und aufgewirbelter Sand sorgten für Chaos. Ein Video auf Tiktok zeigt, wie Urlauber den Wirbelsturm filmten.

Eine Sturmwarnung hatte die Region bereits zuvor vor unbeständigem Wetter gewarnt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Dennoch empfanden deutsche Urlauber die Szenen am Strand als dramatisch.

Unruhiges Wetter sorgt auf Mallorca für Panik

Ein „Mini-Tornado“ hatte den Strand plötzlich im Griff, wie auf einem Tiktok-Video zu sehen ist. Sonnenschirme, Aufblasmatten – alles flog plötzlich durch die Luft. Und die Badegäste suchten das Weite. Selbst die Person neben demjenigen, der die Aufnahme machte, packte schnell ihre Handtasche weg.

In den Kommentaren beschreibt eine deutsche Augenzeugin: „Wir waren dort heute und es war schlimmer als auf dem Video.“ Eine andere bezeichnete das Wetter schlichtweg als „europäischen Sommer“. Auf Mallorca treten solche Windhosen durch das stürmische Wetter zurzeit tatsächlich immer wieder auf. Bereits in Alcúdia gab es Berichte über plötzlich aufkommende Mini-Tornados, die ebenfalls Sonnenschirme durch die Lüfte wirbelten, so das „Mallorca Magazin„.

Instabiles Wetter erschwert Sommer auf Mallorca

Während Sommerurlauber Sonne erwarten, bleibt das Wetter auf Mallorca derzeit unbeständig. Regen und Sturm prägen die Tage auf der Insel. Temperaturen erreichen nur maximal 31 Grad. Auch für die kommende Woche sind Schauer und wechselnde Bedingungen angesagt – ungewöhnlich für den Juli auf Mallorca.

Eine Beachbar auf Mallorca wurde zum sicheren Beobachtungspunkt des Tornados. Die Videos zeigen, wie schnell das Wetter umschlug. Solche Szenen gehören bei stürmischem Wetter auf Mallorca zur Realität. Doch die Intensität und Häufigkeit überraschen selbst langjährige Urlaubsgäste.

