Oma macht Urlaub auf Mallorca und Tausende schauen zu: „Beste Video seit Langem“

Ein Urlaub auf Mallorca ist nur etwas für junge Leute, die Bock auf Partys am Ballermann haben? Von wegen! Auch die ältere Generation kommt auf der Partyinsel voll auf ihre Kosten. Das zeigt jetzt auch „Oma.Nudel“ auf TikTok.

Die 91-Jährige beweist ihren Followern: Auch im Alter kann man noch Spaß am Leben haben und die Sau rauslassen. Sie präsentiert in einem Vlog Eindrücke ihres Girlstrips auf Mallorca und bringt die Gen-Z zum Staunen.

Oma zeigt ihren Tagesablauf auf Mallorca

Dafür nimmt sie ihre Follower einen Tag lang mit und zeigt ihren Mallorca-Alltag. „Heute bin ich direkt morgens in den Pool gesprungen“, sagt sie. Für ihren großen Auftritt hat sie den Rollator kurzerhand zur Seite geschoben und sich im hippen Badeanzug präsentiert.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach der ersten Pool-Session folgte ein ausgiebiges Frühstück. „Ich habe zum ersten Mal Eggs Benedict gegessen“, verkündet sie stolz. Dabei handelt es sich um ein amerikanisches Gericht, das aus pochierten Eiern, Schinken oder Speck, Sauce Hollandaise und einem englischen Muffin oder Toast besteht. „Das war lecker“, verkündet sie zufrieden.

Auch interessant: Schlangen-Alarm auf Mallorca: Es werden immer mehr

91-Jährige gibt Vollgas im Pool

Gut gesättigt folgte Pool-Runde zwei: Abkühlen und Trainieren steht auf der Tagesordnung. Das Sprichwort „Wer rastet, der rostet“, kommt schließlich nicht von ungefähr. Die Erholung darf im Mallorca-Urlaub aber natürlich auch nicht zu kurz kommen. „Dann habe ich mich erstmal ausgeruht und am iPad gesurft“, sagt sie in ihrem Vlog. Um das ganze abzurunden, gab es noch ein leckeres Zitroneneis.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch damit war die Nascherei längst nicht vorbei. Die 91-Jährige hat sich frisch gemacht und dann ging es auch schon in ein kleines Örtchen auf Mallorca. Dort hat sie es sich richtig gutgehen lassen und sich durch die Speisekarte probiert. Besonders begeistert ist sie offenbar von einem traditionellen, spanischen Kartoffel-Gericht. „Die Papatas Bravas waren echt nice“, sagt sie. Nach der Stärkung ist sie noch am Hafen entlangspaziert und hat „den Abend mit den Girls genossen“. Ihr Vlog fasziniert tausende TikTok-User.

Mallorca-Vlog begeistert zahlreiche User

„Beste Video seit langem“, „Ganz kurz gedacht, das wäre KI“, „So eine coole Oma kann man nicht haten“, „I know a baddie, when I see one“ und „plötzlich macht alt werden gleich ein bisschen weniger Angst“, heißt es in den Kommentaren. Das Video hat bereits über 350.000 Likes und wurde fast 130.000 Mal geteilt (Stand: 24. Juli).

Hier mehr lesen:

Spätestens nach dem außergewöhnlichen Mallorca-Vlog dürfte auch der jüngeren Generation klar werden: Altern bedeutet nicht nur Falten und graue Haare zu bekommen. Es gibt dir auch die Zeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen, etwas Neues auszuprobieren und die Welt zu erkunden.