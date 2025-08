Der Sommer kommt zurück! Doch einen Haken gibt es beim Wetter in NRW

Sonnenanbeter haben Grund zur Freude, denn der Sommer feiert sein Comeback. In einem Video von „wetter.net“ erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung: „In einer Woche kommt der Sommer zurück zu uns nach Deutschland.“ Schon am Donnerstag (7. August) könnte es in NRW und Co. wieder richtig warm werden.

Konkret könne man in NRW mit Temperaturen von etwa 29 Grad rechnen und auch am Freitag wird es laut Wetter-Experte voraussichtlich „sommerlich warm“. Er kommt zum Entschluss: „Es wird langsam, der Sommer nimmt wieder einen neuen Anlauf.“

Sommer-Wetter kommt nach NRW – es gibt einen Haken

Bevor der Sommer einen neuen Anlauf nimmt, müssen sich Bewohner aus NRW jedoch noch etwas gedulden. „Zuvor bleibt es wechselhaft, nass und auch nochmal sehr windig bis stürmisch“, erklärt Jung in dem Video weiter.

Das dürften NRW-Bewohner in den letzten Tagen bereits festgestellt haben. In den kommenden Tagen sieht es nach Angaben des Deutschen Wetterdienst (DWD) auch nicht unbedingt besser aus. Doch was heißt das konkret?

Prognose für die kommenden Tage

Am Montag könne man demnach mit Wolken und schwachen Schauern und Höchsttemperaturen von 22 bis 25 Grad rechnen. Am Dienstag und Mittwoch soll es ebenfalls bewölkt sein.

Der Mittwoch bietet allerdings mehr Sonnenschein ‒ zumindest im Südwesten. Ob der Sommer am Tag darauf dann tatsächlich zurückkehrt und wie lange sich das Wetter hält, bleibt jedoch abzuwarten.