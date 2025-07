„Echter Kaltstart“ in den August! War’s das schon mit dem Sommer-Wetter in NRW?

Sonnenanbeter kamen in NRW diesen Sommer bereits voll auf ihre Kosten. In vielen Regionen konnte man bereits Temperaturen von fast 40 Grad messen. Perfektes Wetter für einen Besuch im Freibad oder ein leckeres Eis.

Für viele dürfte das im August genau so weitergehen. Doch das Wetter in NRW könnte sich kommenden Monat drastisch verändern. Wetter-Experte Dominik Jung spricht in einem „wetternet“-Video von einem „echten Kaltstart“. Doch auf was musst du dich konkret gefasst machen?

Sommer-Wetter in NRW bald vorbei?

Eine „besondere Spannung“ biete der Blick auf den Monatswechsel. 30 Grad sind in NRW dann in weiter Ferne. Der Grund: Ein Kälteeinbruch zieht von Osteuropa heran und wird auch Westeuropa erreichen.

Wetter-Experte Dominik Jung ist sich sicher: „So wird das nix mit Sommer-Wetter, so wird das nichts mit Hundstagen.“ Doch was genau meint er eigentlich damit?

Das sind die Hundstage

Der Begriff „Hundstage“ wird in NRW und anderen Regionen heutzutage allgemein für besonders heiße Sommerphasen verwendet. In vielen deutschen Kalendern und Büchern ist damit oft der Zeitraum vom 23. Juli bis 23. August gemeint.

Die Hundstage sind nach dem Stern Sirius im Sternbild „Großer Hund“ benannt, der in der Antike während der heißesten Zeit des Jahres am Morgenhimmel erschien. Man glaubte damals, dass seine Nähe zur Sonne die große Hitze verstärkte. Doch in NRW könnte die besonders heiße Phase im August ausbleiben.

Wetter-Experte äußert Vorahnung

Der aktuelle Sommer ist bisher im Durchschnitt deutlich wärmer als die meisten Sommer in den letzten 50, 60 Jahren.

Wetter-Experte Dominik Jung weiß jedoch: „Das kann sich nochmal deutlich nach unten bewegen.“ Wie im August das Wetter in NRW tatsächlich aussehen wird, bleibt vorerst allerdings abzuwarten.