„Heidewitzka“! NRW-Wetter-Experte schlägt die Hände überm Kopf zusammen

„Heidewitzka“ – das sagte Diplom-Meteorologe Dominik Jung schon am Dienstag (15. Juli) in seinem abendlichen Wetter-Video auf „wetter.net“. Doch erst am darauffolgenden Tag sollte sich auch in NRW zeigen, was er damit meinte.

Am Mittwoch brachen die Wolken auf uns, sintflutartiger Regen ergoss sich über vielen Städten in NRW. Auf den Autobahnen war urplötzlich kaum noch etwas zu sehen vor lauter Grau und Wasser. Doch als hätte man’s gedacht: Bei dem einen Wolkenbruch soll es in NRW nicht bleiben.

NRW-Wetter fährt im Juli Achterbahn

Mit dem Mittwoch scheint der kühlste Tag der Woche hereingebrochen zu sein und auch der nasseste. Danach steht uns gleich die nächste Fahrt mit der „Temperaturachterbahn“ bevor, wie es Jung ausdrückt. Am Samstag (19. Juli) könnte die wieder auf über 30 Grad hochfahren.

Doch der nächste Temperaturabsturz ist gewiss. Schon am Sonntag geht es wieder bergab – sowohl mit den Temperaturen als auch mit dem schönen, sonnigen Sommerwetter. Die Tendenz geht hin zu einem eher durchwachsenen Juli mit feuchtwarmen Phasen, unterbrochen von trockenen Hitzespitzen.

Wetter in NRW bleibt wechselhaft

Aber jetzt erst einmal zu den kommenden Tagen. Am Donnerstag (17. Juli) erwartet NRW zunächst trockenes Sommerwetter bei bis zu 26 Grad. Freitag und Samstag sind dann sogar 30 Grad und mehr drin. Allerdings ziehen am Abend erneut erste Gewitter und Schauer ins Land, die die Temperaturen am Sonntag auf 24 Grad dämpfen. Bis zum Ende der Woche sollen 20 bis 30 Liter Regen herunterkommen.

Die neue Woche fängt dann weiter wechselhaft an bei 23 Grad, Dienstag gibt es bei 22 Grad, neue Schauer und Gewitter – und Mittwoch (23. Juli) fallen die Temperaturen dann sogar erneut unter die 20-Grad-Marke. Nach den regnerischen Tagen könnte allerdings zum letzten Juliwochenende hin die nächste Hitzespitze auf NRW warten. Allerdings ist da noch zu lange hin, um eine seriöse Prognose abzugeben. Doch die Achterbahnfahrt, wie sie „wetter.net“-Moderator Jung nennt, läuft bereits an.