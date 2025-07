„Rambazamba-Wetter“ in NRW! Parookaville-Besucher erhalten jetzt Gewissheit

Das Parookaville steht kurz bevor. Weeze steht vom 18. bis 20. Juli dann wieder ganz im Zeichen der Elektronischen Musik und lockt Fans der Elektro-Szene aus allen Herren Ländern wieder zum Feiern an.

In diesem Jahr werden rund 225.000 Besucher in Weeze erwartet. Und viele dürfte jetzt nur eine Frage auf der Zunge liegen: Wie wird das Wetter in NRW zu den Festival-Tagen? Wetter-Experte Dominik Jung klärt jetzt auf.

Wetter in NRW gleicht Achterbahnfahrt

Schon am Mittwoch (16. Juli) haben Parookaville-Gäste, die während der Festivaltage auch vor Ort campen wollen, die Möglichkeit zur Anreise. Doch ausgerechnet für diesen Tag muss Wetter-Experte Jung jetzt abwinken! Denn: Der Mittwoch verspricht mit gerade mal bis zu 19 Grad in NRW zum kältesten der ganzen Woche zu werden. Und es kommt sogar noch schlimmer!

+++ Kurz vor Parookaville: Veranstalter verkünden es selbst – das gabs noch nie +++

Denn der Mittwoch soll auch mit Schauern und Gewittern in NRW richtig ungemütlich werden. Jung beschreibt es jetzt als regelrechtes „Rambazamba-Wetter“. Camper brauchen also starke Nerven – und sollten besser mit regenfester Kleidung anreisen, wenn sie nicht nass werden wollen.

Gute Aussichten für Festivaltage

Doch es gibt auch gute Nachrichten für Parookaville-Besucher, denn: ab Donnerstag soll es bereits mit bis zu 26 Grad wieder sommerlich warm werden. Diesen Wechsel kann auch der Diplom-Meteorologe von „wetter.net“ nur als „wilde Achterbahnfahrt“ beschreiben.

Diese Nachrichten könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Auch für die übrigen Festivaltage sind die Wetterausichten in NRW bis jetzt rosig. Denn bis zum letzten Tag am Sonntag bleiben die Temperaturen angenehm warm. Nur am Abreisetag könnten erneute Schauer die Abschlussstimmung vermiesen. Noch mehr News zu den weiteren Wetterlagen in NRW und Umgebung erhältst du bei „wetter.net“ >>>.