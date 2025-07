Kurz nach Parookaville steht es fest: Fans sollten nun schnell sein – es geht um bares Geld

Kaum sind die letzten Beats verklungen, die Bühnen abgebaut und die Zelte eingerollt, da richten sich die Augen der Parookaville-Community schon wieder nach vorn: Denn Parookaville 2026 steht schon jetzt in den Startlöchern.

Vom 17. bis 19. Juli 2026 öffnet Parookaville zum elften Mal seine Stadttore – und macht aus der niederrheinischen Idylle in Weeze erneut eine pulsierende Parallelwelt. Und schon jetzt werden die Tickets verkauft – wer sparen will, sollte schnell sein …

Parookaville 2026: Tickets nur für kurze Zeit

Fest steht: Das Camping-Konzept mit früher Anreise ab Mittwoch soll 2026 erneut angeboten werden. Wer also fünf Tage Ausnahmezustand erleben will, kann sich auch nächstes Jahr wieder von Mittwoch bis Sonntag in den Festival-Wahnsinn in NRW stürzen.

++ Parookaville feiert spektakuläres Comeback – Fans machen große Augen ++

Und jetzt wird es spannend: Schon ab Montag, 21. Juli 2025, um 16 Uhr startet der Limited Pre-Sale für die elfte Edition von Parookaville. Anders als im letzten Jahr – wo nur Wiederholungstäter Tickets ergattern konnten – darf diesmal jeder zuschlagen.

Auf tickets.parookaville.com gibt es dann ein limitiertes Kontingent an:

Regular Full Weekend Visa (ohne Camping)

Full Weekend Visa inkl. Base Camp oder Green Camp

Und: das heiß begehrte Add-on „Early Campsite Access“ für alle, die bereits am Mittwoch anreisen möchten

Früh sein lohnt sich – auch finanziell

Das Beste: Der Preis bleibt auf Vorjahresniveau. Wer jetzt zuschlägt, sichert sich also nicht nur ein Festivalticket, sondern auch einen echten Preisvorteil. Aber Achtung: Das Kontingent ist streng limitiert, und erfahrungsgemäß geht es hier im Minutentakt zur Sache. Wer zu spät kommt, verpasst vielleicht die günstigste Gelegenheit auf das Festival seines Sommers.

Mehr News aus NRW:

Somit ist klar: Wer dabei sein will, wenn Parookaville zur Jubiläumsausgabe lädt, sollte am 21. Juli pünktlich um 16 Uhr parat sitzen. Die Nachfrage ist riesig, die Plätze begrenzt. Und der Countdown läuft.