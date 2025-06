Ex-DSDS-Kandidatin macht Schock-Geständnis – „Bedroht“

Aktuell erwartet Anita Latifi ihr erstes Kind. Eine aufregende Zeit für die ehemalige DSDS-Kandidatin – doch diese kann sie nicht in vollen Zügen genießen. Die 29-Jährige wurde von einer Freundin eiskalt übers Ohr gehauen!

Erst kürzlich verkündete Anita Latifi eine Netzpause, wie das Online-Portal „Promiflash“ berichtet. Und ihre Auszeit hat einen traurigen Hintergrund, wie die Blondine jetzt offenbarte. Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin hat ihren Followern auf Instagram ein Schock-Geständnis gemacht.

Anita Latifi wurde „bedroht“ und „mit Hate übersäht“

„Ja, ich wurde abgezogen, von einer Person, die in der Öffentlichkeit steht. Jemand, der sich ‚Freundin‘ genannt hat“, erklärt die schwangere Anita Latifi. Doch das war wohl noch nicht alles – offenbar wurde die Musikerin auch bedroht! „Schwanger sein heißt nicht krank sein, aber es heißt auch nicht, dass man jemanden abzieht, bedroht oder mit Hate übersät.“

Die aktuelle Situation ist für die „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin ziemlich belastend. Den Namen der Person, welche ihr das angetan hat, behält sie zunächst noch für sich. Doch das könnte sich schon bald ändern. „Das hier ist deine letzte Chance“, warnt Anita Latifi öffentlich.

Ehemalige DSDS-Kandidatin machte vor Tagen bereits Andeutungen

Außerdem kritisiert die Influencerin (circa 158.000 Follower auf Instagram) die fehlende Unterstützung in ihrem Umfeld. „Kein Wort, kein Einschreiten, kein Rückgrat“ – harte Worte von Anita Latifi!

Vor einigen Tagen deutete die Sängerin bereits an: „Heute ist echt etwas passiert, das mich ziemlich mitgenommen hat. Es kommt gerade einfach zu viel auf einmal zusammen. Ich merke, dass sich vieles angestaut hat, was mich emotional belastet. Was mich besonders trifft, ist, dass ich mich in manchen Menschen getäuscht habe. Und das tut gerade richtig weh.“