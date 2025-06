Dieter Bohlen macht Urlaub in der Türkei – seine Luxusvilla sorgt für Schnappatmung

Lange Zeit war Mallorca für Dieter Bohlen DER Urlaubs-Hotspot schlechthin. Es verging kein Jahr, in dem der Poptitan nicht auf der Lieblingsinsel der Deutschen ein paar sonnige Wochen genoss. Danach wurde die Baleareninsel von den Traumstränden der Malediven abgelöst – Dieter Bohlen bekannte sich öffentlich als großer Fan der Atolle im Indischen Ozean.

Jetzt macht der DSDS-Juror zur Abwechslung mal ganz woanders Urlaub: in der Türkei. Dort zeigt er auch völlig ungeniert seine Luxusvilla!

Dieter Bohlen im Türkei-Urlaub – mega Luxus

Auf Instagram nimmt Dieter Bohlen seine Fans mit ins Urlaubsland und präsentiert seine Unterkunft in einem Video. Von der Villa selbst schwärmt der Musik-Produzent in den höchsten Tönen: „Bei und mit Freunden in der Türkei – beste Villa, die wir je hatten! Sonne, Pool, Family – genau mein Geschmack.“

Tatsächlich sieht es ganz danach aus, als blieben in der Unterkunft keinerlei Wünsche offen. XL-Pool, modernes Gebäude mit großem Balkon, Hängesessel, tropische Vegetation – hier lässt es sich gutgehen!

Dieter Bohlen chillt im Video im Sessel, wirkt relaxt und einfach nur happy. „Sehr schöne Story mit Palmen und viel Wasser und euch beiden. Freu mich immer sehr darüber, danke“, schreibt ein Instagram-Follower. Ein anderer: „Wow, das ist fantastisch, ich wünsche euch eine schöne Zeit zusammen.“

Doch nur Entspannung stand nicht die ganze Zeit auf dem Programm in seinem Türkei-Urlaub. In einem weiteren Video sieht man den Poptitan beim harten Crossfit-Workout schwitzen. „Mega anstrengend“, schreibt Bohlen auch dazu. Doch wer gemütlich am Pool relaxen kann, der kann auch trainieren! Das finden seine Fans auch bewundernswert und schreiben unter anderem: