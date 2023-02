Sarah Engels reist nach Mallorca – doch von Urlaub kann keine Rede sein

Während die Sonne hierzulande starkem Wind und Regen trotzt, verbringt Sarah Engels derzeit ein paar Tage auf Mallorca – und dort scheinen die ersten warmen Sonnenstrahlen rauszukommen. Die 30-Jährige ist aber nicht etwa dort, um Urlaub zu machen und sich an den Strand zu legen.

Zusammen mit ihrem Ehemann Julian hat sich die Sängerin etwas ganz Besonderes vorgenommen. Doch dafür muss Sarah Engels noch einiges tun. Was hat die Ex von Pietro Lombardi nur vor?

Sarah Engels hat auf Malle Großes vor

Es ist ein Traum von Sarah und Julian: Das Paar will den Bootsführerschein machen, um irgendwann ganz romantisch zusammen aufs Wasser rausfahren zu können, ohne dass jemand Fremdes das Boot lenkt. Am Freitag (17. Februar) machten sich die Zwei deshalb auf den Weg in Richtung Süden, flüchteten sogar vor dem Karneval in Köln – Sarahs Heimatstadt.

Doch der Weg bis zum Bootsführerschein auf Mallorca ist nicht ganz leicht. Für die einstige DSDS-Kandidatin und den Fußballer heißt es erst einmal lernen und nochmals lernen.

Mit ihrer Lehrerin Sarah pauken die beiden auf der Lieblingsinsel der Deutschen, was das Zeug hält – zunächst für die theoretische Prüfung. In Sarah Engels‘ Instagram-Story sieht man sie dabei. Vier Tage lang soll gepaukt werden!

„Jetzt freue ich mich auch richtig auf den Bootsführerschein. Wenn man das Meer sieht und das schöne Wetter. Jetzt müssen wir nur noch bestehen“, verrät die Mutter zweier Kinder. „Es gibt insgesamt 10 Knoten, die wir lernen müssen, Ehrlich gesagt mache ich mir um die am wenigsten Sorgen. Eher um das ganze Navigationsthema. Das ist echt viel und wir haben nicht mehr viel Zeit“, befürchtet Sarah weiter.

Wie die ganze Lernprozedur ausgeht, steht also noch in den Sternen – aber zumindest ihre Lehrerin Sarah ist frohen Mutes, dass alles glatt läuft: „Meine Namensvetterin ist guter Dinge, dass wir das alles hinbekommen.“