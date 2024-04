Formel 1 – Japan-GP im Live-Ticker: Kracht’s gleich in Kurve eins?

Es ist wieder so weit: Die Formel 1 ist zu Gast im Land der aufgehenden Sonne. An diesem Wochenende steht der Große Preis von Japan auf dem Programm. Mit Spannung wird das Rennen von den Fans erwartet.

Nach dem Max Verstappen beim Großen Preis von Australien zum ersten Mal seit Monaten wieder ausfiel, will der amtierende Formel-1-Weltmeister in Japan zurückschlagen. Auf dem Suzuka International Racing Circuit peilt er seinen 57. Rennsieg an.

Formel 1 – Japan-GP im Live-Ticker:

Kann Ferrari den Red Bulls in Japan wieder Paroli bieten? Schlägt Max Verstappen in der Formel 1 zurück? Und wie schlägt sich der deutsche Fahrer Nico Hülkenberg beim Großen Preis von Japan? Alle Informationen rund um das Rennen in Suzuka bekommst du hier bei uns im Live-Ticker.

Startaufstellung Japan-GP:

Verstappen (Red Bull) Perez (Red Bull) Norris (McLaren) Sainz (Ferrari) Alonso (Aston Martin) Piastri (McLaren) Hamliton (Mercedes) Leclerc (Ferrari) Russell (Mercedes) Tsunoda (Racing Bulls) Ricciardo (Racing Bulls) Hülkenberg (Haas) Bottas (Sauber) Albon (Williams) Ocon (Alpine) Stoll (Aston Martin) Gasly (Alpine) Magnussen (Haas) Sargeant (Williams) Zhou (Sauber)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

07.00 Uhr: Los geht’s mit der Formation-Lap, in wenigen Augenblicken ist der Start in Japan.

6.34 Uhr: Besonders wichtig ist heute der Start. Überholen ist auf dem Suzuka International Racing Circuit nämlich nur schwer möglich. Deshalb könnte es gleich in der ersten Kurve heiß hergehen.

6.29 Uhr: Das sind die großen Fragen vor dem Japan-GP: Kann Sergio Perez seinen Teamkollegen und Dominator Max Verstappen heute schlagen? Wie stark ist der Ferrari über die Renndistanz? Wie wirkt sich das Update von Mercedes im Rennen aus? Und aus deutscher Sicht: Kann Nico Hülkenberg schon wieder in die Punkte fahren?

6.23 Uhr: Vor wenigen Augenblicken hat die Boxengasse geöffnet, die ersten Autos sind draußen und auf dem Weg zur Startaufstellung.

Sonntag, 06.21 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen an alle Frühaufsteher und Späterleser. Der Große Preis von Japan steht an, um 7 Uhr geht’s in Suzuka rund.

22.45 Uhr: Sky-Experte Ralf Schumacher ist entsetzt über die Performance von Mercedes. Vor allem eine Sache stört den Ex-Piloten an den Silberpfeilen und Teamchef Toto Wolff. Mehr Informationen hier.

18.25 Uhr: Hülkenberg fuhr sensationell auf Platz zwölf und hat gute Chance, zum dritten Mal hintereinander in die Punkte zu fahren. Was der deutsche Formel-1-Pilot zu seinem Qualifying sagt, erfahrt ihr hier.

11.21 Uhr: Nachträgliche Strafe für Mercedes: In Q1 war George Russell bei der Ausfahrt aus der Box fast in Piastri gekracht. Klassischer „Unsafe Release“. Mercedes muss 5.000 Euro Strafe zahlen, weil dem Team und nicht dem Fahrer die Schuld gegeben wird.

10.18 Uhr: Leclerc ist nach Platz acht im Qualiyfing ein wenig ratlos: Er habe eigentlich ein gutes Gefühl gehabt. „Und dann schaut man auf die Tabelle und ist eine Sekunde hinten“, sagt er bei Sky. „Wenn so etwas passiert, schauen wir normalerweise mehr auf die Reifen und die Art und Weise, wie man sie auf Temperatur bringt. Ich habe heute viele verschiedene Dinge ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert“, so Leclerc.

Q3: Max Verstappen sichert sich die Pole-Position! Sergio Perez ist dieses Mal allerdings gefährlich nah dran an seinem Teamkollegen und holt sich Startplatz zwei. Lando Norris wird Dritter. Die große Enttäuschung des Qualifyings: Ferrari. Sainz (4.) und Leclerc (7.) können nicht an den starken Auftritt in Australien anknüpfen. Und auch Mercedes dürfte mit den Plätzen von Hamilton (7.) und Russell (9.) nicht zufrieden sein.

Q3: Jetzt geht’s um die Pole-Position. Die große Frage heißt: Ist Max Verstappen zu schlagen?

Q2: Haarscharf verpasst Hülkenberg den Sprung ins Q3. Als Zwölfter wird er morgen ins Rennen gehen. Mit ihm sind Daniel Ricciardo (Racing Bulls), Valtteri Bottas (Sauber), Alex Albon (Williams) und Esteban Ocon (Alpine).

Q2: Weiter geht’s mit der zweiten Session. Schafft Hülkenberg jetzt sogar den Sprung in die Top ten?

Q1: Für Hülkenberg (Haas) geht es weiter. Er hat sein Ziel, den Sprung in Q2, damit erreicht.

Q1: Kleine Überraschung in der ersten Session: Lance Stroll (Aston Martin) scheidet aus, ist nur 16. Mit ihm müssen Pierre Gasly (Alpine), Kevin Magnussen (Haas), Logan Sargeant (Williams) und Guanyu Zhou (Sauber) die Segel streichen.

Q1: Auf geht’s. Kevin Magnussen ist der erste auf der Strecke.

07.59 Uhr: In wenigen Augenblick geht’s los: Wer holt sich die Pole in Japan?

07.45 Uhr: „Es ist zwischen eng zwischen Checo und Max. Ich hoffe, dass wir vorn bleiben werden. Aber es schaut so aus, dass Mercedes ein gutes Paket hat“, so die Einschätzung von Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko. Mercedes-Teamchef Toto Wolff widersprach bei Sky: „Keine Chance. Das ist Max‘ Strecke. Er ist letztes Jahr alles niedergefahren.“

07.21 Uhr: Das letzte Freie Training in Japan ist schon gelaufen. In dieser Nacht war Max Verstappen wieder einmal der Schnellste. Sein Teamkollege lag knapp dahinter. Überhaupt nicht gut lief es dafür für Ferrari. Sainz wurde nur Siebter, Leclerc landete sogar nur auf Platz zehn. Zum Qualifying muss sich Ferrari deutlich steigern, wenn sie Red Bull ernsthaft angreifen wollen.

Samstag, 07.01 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen am Quali-Tag. Heute geht’s in Japan um die Pole-Position.

22.04 Uhr: Wie steht es um ein Comeback von Sebastian Vettel? Jetzt äußert sich ein Teamchef aus der Königsklasse. Hier liest du mehr.

19.51 Uhr: Ein altes Leid tut sich in der Formel 1 wieder auf: Toto Wolff tritt nochmal gegen Michael Masi und dessen Entscheidungen beim Saisonfinale 2021 nach. Bis heute fühlen sich Mercedes und Lewis Hamilton um den Titel betrogen. Wie tief der Stachel sitzt, sieht man an Wolffs Aussagen.

17.57 Uhr: Der Regen sorgte in FP2 für große Ereignisarmut. Grund dafür ist eine Regeländerung von vor der Saison. Diese steht jetzt schon wieder in der Kritik, wie du hier lesen kannst.

13.31 Uhr: „Wir sind sehr zufrieden. Wir haben wir ein relativ umfangreiches Update gebracht, das hat im Großen und Ganzen auf Anhieb funktioniert“, so Dr. Helmut Marko zum Red-Bull-Update.

12.15 Uhr: Die große Frage ist: Welchen Effekt haben die Updates? Muss die Konkurrenz jetzt schon wieder vor Red Bull zittern? Macht der Brauserennstall den nächsten Schritt nach vorne? Da es sich um keine krassen Veränderungen handelt, dürfte der Effekt allerdings wohl nicht so dramatisch ausfallen.

12.01 Uhr: An diesem Wochenende lohnt sich ein Blick auf die Updates der Teams. Bis auf Mercedes, McLaren und Haas haben alle Rennställe neue Teile mit nach Japan gebracht. Red Bull beispielsweise hat veränderte und zusätzliche Lufteinlässe in den Seitenkästen und einen veränderten Unterboden dabei. Das soll die Aerodynamik und den Abtrieb steigern. Zum Vergleich: Ferrari hat neue Winglets an den Heckflügeln angebracht und den Querlenker an der Hinterachse verändert.

11.31 Uhr: Ferrari ist durch den Doppelsieg in der Gesamtwertung ganz nah an Red Bull herangerückt und könnte in Japan vorbeiziehen. Hier gibt’s den aktuellen WM-Stand:

Fahrer-Wertung:

Verstappen (Red Bull) 51 Punkte Leclerc (Ferrari) 47 Punkte Perez (Red Bull) 46 Punkte Sainz (Ferrari) 40 Punkte Piastri (McLaren) 28 Punkte Norris (McLaren) 27 Punkte Russell (Mercedes) 18 Punkte Alonso (Aston Martin) 16 Punkte Stroll (Aston Martin) 9 Punkte Hamilton (Mercedes) 8 Punkte

Konstrukteurs-Wertung:

Red Bull 97 Punkte Ferrari 93 Punkte McLaren 55 Punkte Mercedes 26 Punkte Aston Martin 25 Punkte Racing Bulls 6 Punkte Haas 4 Punkte Williams 0 Punkte Sauber 0 Punkte Alpine 0 Punkte

10.56 Uhr: Die große Frage vor diesem Wochenende lautet: Wie hat Max Verstappen den Rückschlag in Australien weggesteckt? Dort fiel der Weltmeister zum ersten Mal seit 2022 aus (Hier mehr dazu!).

09.07 Uhr: Das Ergebnis des 2. Freien Trainings in der Formel 1 ist nicht repräsentativ. Oscar Piastri fuhr zwar die schnellste Zeit, doch insgesamt setzten nur fünf Fahrer gezeitete Runden.

8.55 Uhr: Inzwischen werden ein paar kurze Runden gedreht, wirklich viel Action gibt es im 2. Freien Training aber nicht mehr.

8.37 Uhr: Das traurige Highlight des 1. Freien Trainings war der Crash von Logan Sargeant. Die große Frage, die sich nach dem Unfall stellt: Kann er am Sonntag überhaupt am Rennen teilnehmen? Hier erfährst du mehr!

8.32 Uhr: Werfen wir währenddessen einen kurzen Blick auf das 1. Freie Training: Max Verstappen und Sergio Perez waren die Schnellsten. Dahinter gesellten sich Carlos Sainz, George Russell, Lewis Hamilton und Charles Leclerc.

Das könnte dich auch interessieren:

8.09 Uhr: Aktuell läuft in Japan die zweite Trainingssession. Gefahren wird allerdings nicht: Der Regen macht den Fahrern noch einen Strich durch die Rechnung.

Freitag, 8.02 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Japan in der Formel 1. Wir begleiten für dich an diesem Wochenende das Geschehen in Suzuka.