Formel 1 in Japan: Hülkenberg kann es selbst kaum glauben – „Ist ein kleines Wunder“

Mit einem verpatzten Re-Start hat Nico Hülkenberg ein besseres Ergebnis in der Formel 1 beim Japan-GP verspielt. Nach dem Rennen war der Haas-Pilot dennoch ziemlich glücklich mit seiner Leistung und vor allem mit der des Autos.

Haas ist in der Formel 1 deutlich besser unterwegs, als zuvor erwartet. Hülkenbergs Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. Der deutsche Rennfahrer ist überrascht, dass sein Auto so konkurrenzfähig ist.

Formel 1: Hülkenberg staunt über eigenes Auto

Von Platz zwölf ging Nico Hülkenberg ins Rennen, legte einen guten Start hin. Nach dem Unfall von Daniel Ricciardo und Alex Albon wurde das Rennen in Runde fünf neu gestartet. Dabei verpatzte Hülkenberg den Start, fiel bis auf Rang 17 zurück und stand damit vor einer Mammutaufgabe.

+++ Formel 1 in Japan: Nächstes Desaster! Fan-Liebling erleidet Rückschlag +++

Hülkenberg legte im Anschluss aber eine starke Aufholjagd hin, fuhr am Ende sogar noch vor bis auf Rang elf und verpasste die Punkte nur knapp. Sein Fazit fiel deshalb „zweigeteilt“ aus. Der Ärger über den misslungen Re-Start ist da, aber auch die Freude über die ordentliche Performance des Haas.

Der deutsche Rennfahrer staunte bei Sky über seine eigene Aufholjagd. „Das ist ein kleines Wunder. Das habe ich so nicht erwartet und kommen sehen“, so Hülkenberg, der deshalb „positiv“ aus dem Wochenende geht.

„Wir sind konkurrenzfähig“

Man habe mithalten können. „Wir sind konkurrenzfähig“, stellte Hülkenberg fest. Platz zehn wäre nach Angaben von Hülkenberg drin gewesen. Die Ausgangslage sei anders als noch im letzten Jahr. Haas war 2023 im Qualifying konkurrenzfähig, fiel im Rennen aber immer weit zurück.

Das könnte dich auch interessieren:

„Das haben wir so nicht erwartet“, meinte Hülkenberg und betonte: „Ich bin happy und heiß auf mehr.“ In China wird Haas dann auch zumindest einen Teil eines großen Updates bringen, in Imola soll der Rest folgen.