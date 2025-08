Kommt es zum Hamilton-Knall in der Formel 1? Jetzt meldet sich auch Toto Wolff

Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, zahlreiche Rennsiege, absoluter Superstar: Lewis Hamilton war jahrelang nicht aufzuhalten. Dann folgte in diesem Jahr der Hammer-Wechsel zu Ferrari. Doch dort erlebt er eine sportlich düstere Phase.

Nach einem enttäuschenden Qualifying in Ungarn äußerte sich der Formel-1-Star ungewöhnlich selbstkritisch: „Es liegt jedes Mal an mir. Ich bin nutzlos, absolut nutzlos“, sagte Hamilton in einem Statement gegenüber „Sky“. Seine Worte werfen Fragen nach seinem zukünftigen Verbleib auf. Sofort brodelte die Gerüchteküche. Nun meldet sich Toto Wolff zu Wort.

Formel 1: Rücktrittsgerüchte um Lewis Hamilton

Zuletzt blieb Hamilton hinter den Erwartungen zurück. Kritiker wie Ralf Schumacher zeigten sich verwundert über die scharfe Selbstkritik des Ex-Champions. Bernie Ecclestone forderte Hamilton sogar offen zum Rücktritt auf. Sein Ex-Teamchef Toto Wolff verteidigte seinen ehemaligen Formel-1-Fahrer jedoch. „Es war Lewis, der sein Herz auf der Zunge trug“, erklärte Wolff in einer Medienrunde nach dem Ungarn-GP.

Hamilton sei schon immer emotional gewesen und neige dazu, sich selbst hart zu kritisieren, so Wolff. „Es ist genau das, was er fühlte, als er nach der Session gefragt wurde“, sagte der Mercedes-Chef. Trotz der schwierigen Situation betonte Wolff, dass solche Momente nichts an Hamiltons Stellung in der Königsklasse ändern würden.

Hoffnung auf eine Rückkehr zur Top-Form

Für Wolff bleibt Hamilton der „GOAT“ – der größte Fahrer aller Zeiten. „Niemand wird ihm das wegnehmen, und schon gar nicht ein einziges Wochenende oder eine Rennsaison, die nicht nach Plan verlaufen ist.“ Wolff zeigte sich optimistisch, dass Hamilton 2026 noch in der Formel 1 aktiv sein und erneut brillieren werde.

Der Österreicher sieht die Rückkehr neuer Fahrzeugkonzepte als Chance für Hamilton. „Mit den brandneuen Autos, die völlig anders zu fahren sind, mit den neuen Antriebseinheiten, die ein intelligentes Energiemanagement erfordern, sollte er nächstes Jahr nirgendwo hingehen“, betonte Wolff. Der Mercedes-Boss hofft, dass Hamilton noch viele Jahre in der Formel 1 bleibt und sich auf die neue Ära vorbereitet.

