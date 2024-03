Formel 1 – Australien-GP: Desaster für Verstappen! Weltmeister stinksauer

Eine unglaubliche Serie ist gerissen! Zum ersten Mal seit dem Großen Preis von Australien 2022 hat Max Verstappen ein Rennen in der Formel 1 nicht beendet. Genau zwei Jahre nach seinem letzten Ausfall musste Verstappen sein Auto beim Australien-GP vorzeitig abstellen (Hier geht’s zum Live-Ticker!).

Ein Problem mit der Bremse hat für den Ausfall von Max Verstappen (Red Bull) beim Großen Preis von Australien gesorgt. Damit gibt es in dieser Formel-1-Saison zum ersten Mal einen anderen Sieger.

Formel 1: Verstappen-Ausfall in Australien

Eigentlich schien alles wie immer: Verstappen startete von der Pole, fuhr sofort vorneweg. Doch schon nach vier Runden war der Australien-GP für den WM-Führenden beendet. Kurz nach dem Start qualmte Verstappens Auto.

Schon in Runde zwei zog Carlos Sainz (Ferrari) an Verstappen vorbei. Der amtierende Weltmeister meldete: „Ich habe das Auto fast verloren“. Kurz darauf war Rauch zu sehen, Verstappens Bremse fing Feuer.

In Runde vier war dann endgültig Schluss. Verstappen wurde immer langsamer, fuhr in Richtung Box, wo dann auch noch sein Reifen explodierte. Sofort eilten Streckenposten mit Feuerlöschern herbei. Verstappen stieg stinksauer aus seinem Auto aus. In der Boxengasse sah man dann einen sichtlich angefressenen Verstappen.

Abreißvisier der Grund für den Ausfall?

Einige Minuten nach seinem Ausfall hatte sich der Niederländer dann aber schon beruhigt. Er habe das Auto in den Kurven nicht mehr steuern können, die hintere rechte Bremse habe nicht mehr funktioniert, sagte er. Was der genau Grund dafür war, ließ sich nur erahnen. Verstappen vermutete ein Abreißvisier, was in der Bremse feststeckte.

Für Max Verstappen ist es der erste Ausfall seit 2022 – und nach neun Siegen in Folge steht der Red-Bull-Pilot zum ersten Mal nicht ganz oben auf dem Podest.