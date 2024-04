Formel 1 in Japan: Schock für Williams! Droht jetzt das ganz große Desaster?

Für Logan Sargeant ist das Formel-1-Wochenende in Japan mit einem Schock gestartet. Im 1. Freien Training krachte der Williams-Pilot in die Bande und musste in der Folge das Training abbrechen. Danach begann das große Zittern.

Beim Großen Preis von Australien konnte er nicht an den Start gehen und auch in Japan könnte ihm dieses Horror-Szenario drohen. Muss Logan Sargeant etwa schon zum zweiten Mal in Folge beim Rennen der Formel 1 zu sehen?

Formel 1: Sargeant crasht im Training

Etwa nach der Hälfte der ersten Trainingssession auf dem Suzuka International Racing Course flog Logan Sargeant mit seinem Williams ab. In der Dunlop-Kurve kam der US-Boy leicht aufs Gras, verlor die Kontrolle über seinen Boliden, drehte sich und krachte anschließend in den Reifenstapel.

Der 23-Jährige meldete sich danach sofort am Boxenfunk. Er entschuldigte sich zuerst und gab dann Entwarnung: „Ich bin ok“. Größere Sorgen dürfte dem Williams-Team danach das Auto gemacht haben. Der Einschlag war heftig und könnte größere Auswirkungen auf das Chassis gehabt haben.

Kann Sargeant in Japan starten?

Und das große Problem: Williams hat in Japan kein Ersatzchassis dabei. Wäre das Auto zu stark beschädigt, könnte Sargeant am Sonntag im Rennen nicht an den Start gehen. Allerdings meldete Teamchef James Vowles nach dem Training, dass der Schaden zwar „signifikant“ sei, aber das Chassis „okay“. Für das 2. Freie Training könnte es knapp werden, ein Einsatz im Qualifying und Rennen scheint aber nicht gefährdet.

Williams und vor allem Sargeant dürften erleichtert sein: In Australien konnte das Team nämlich schon nur mit einem Auto an den Start gehen. Nach einem Crash von Alex Albon war sein Chassis zu stark beschädigt. Die Folge: Albon bekam Sargeants Auto und der US-Boy nahm in der Boxengasse Platz. In Japan scheint ein Einsatz von Sargeant nun aber nicht gefährdet.