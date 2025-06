Borussia Mönchengladbach atmet erleichtert auf – gute Nachricht für die Fohlen

Neuzugang Kevin Diks, der ablösefrei vom FC Kopenhagen zu Borussia Mönchengladbach stoßen wird, hat sich auf Länderspielreise bei seinem letzten Spiel mit Indonesien verletzt. In der WM-Qualifikation gegen Japan musste der Defensivspieler aufgrund einer Muskelverletzung vorzeitig ausgewechselt werden.

Borussia Mönchengladbach befürchtete zunächst eine längere Ausfallzeit wie im April, als Diks bereits verletzt war. Nun herrscht Klarheit rund um den Neuzugang aus Kopenhagen. Alle Gladbacher Fans dürften ganz genau hinschauen.

Nach Diks-Schock – Borussia Mönchengladbach kann aufatmen

Erst im April erlitt der Niederländer im Derby gegen Bröndby eine schwere Muskelverletzung und fiel sechs Wochen aus. Damals kehrte Diks erst am letzten Spieltag für Kopenhagen zurück und überzeugte mit einem Tor. Eine erneute sechs Wochen lange Pause würde Borussia Mönchengladbachs Vorbereitung jedoch erheblich beeinträchtigen.

Auch interessant: Borussia Mönchengladbach: Mega-Fiasko für die Fohlen! Schnäppchen-Transfer verpasst

Diesmal scheint die Verletzung weniger gravierend zu sein. Wie die „Bild“ berichtet, hat die medizinische Abteilung des Bundesligisten nach Begutachtung der MRT-Bilder offenbar vorsichtige Entwarnung gegeben. Eine finale Diagnose ist wegen eines Ergusses im Muskel noch ausstehend, doch Diks könnte früher als erwartet ins Teamtraining einsteigen.

Wird Diks rechtzeitig fit?

Borussia Mönchengladbach beginnt das Mannschaftstraining am 6. Juli, die Leistungstests finden am 4. und 5. Juli statt. Ob Diks bereits am ersten öffentlichen Training teilnehmen kann, bleibt offen. Nach den strapaziösen Länderspielen mit Indonesien stehen ihm noch ein paar Urlaubstage zu, bevor er voll einsteigen soll.

Die Fohlen hoffen, dass Diks frühzeitig fit wird und eine tragende Rolle in der Vorbereitung übernehmen kann. Obwohl seine Sommerpause erst noch ansteht, bleibt Borussia Mönchengladbach optimistisch, dass der Defensivspezialist zur neuen Bundesliga-Saison rechtzeitig in Topform ist.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.