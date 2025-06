Borussia Mönchengladbach: BVB-Star auf dem Zettel! Fohlen hoffen

Borussia Mönchengladbach will neue Impulse im für die neue Saison setzen. Nach einem zehnten Platz und einem enttäuschenden Saisonendspurt soll es kommende Spielzeit wieder mit dem europäischen Geschäft klappen. Und dafür würde man gerne den Kader aufrüsten.

Insbesondere auf den offensiven Flügelpositionen ist Borussia Mönchengladbach aktuell recht dünn besetzte. Robin Hack und Franck Honorat stehen zur Verfügung. Nathan Ngoumou fehlt noch lange verletzt, dahinter stehen nur unerfahrene Juwelen bereit. Ein Missstand, den die Verantwortlichen gerne mit einem BVB-Star beheben würden.

Borussia Mönchengladbach horcht in Dortmund nach

Denn wie die „Sport Bild“ berichtet, haben es die Verantwortlichen der Fohlen auf eines der größten Talente von Borussia Dortmund abgesehen. Laut Bericht hätten Roland Virkus und Co. Julien Duranville ins Auge gefasst.

Der pfeilschnelle Belgier spielt seit Winter 2023 in Dortmund, kam aber auch wegen einiger Verletzungen noch nicht so zum Zug. Bisher stehen nur 25 Profi-Einsätze zu buche. Zu wenig für den Spieler, der deshalb mit seinen Beratern wohl über ein Leihgeschäft nachgedacht haben soll. Ein Szenario, das sich wohl auch Borussia Mönchengladbach gut vorstellen könnte. Doch aus dem Hammer-Wechsel wird erstmal nichts.

BVB lehnt ab – bisher

Denn wie aus dem Bericht ebenfalls hervorgeht, hätten die Dortmunder Verantwortlichen keinerlei Absichten, den Spieler abzugeben. Viel mehr sei man überzeugt, dass Duranville in diesem Jahr endlich seinen Durchbruch schaffen wird. Vorausgesetzt, dass er ein professionelleres Verhalten an den Tag legt. Dies sei zu oft noch zu jugendlich.

Derweil weilt der 18-Jährige mit dem BVB in den USA, wo die Mannschaft an der Klub-WM teilnimmt. Im ersten Gruppenspiel gegen Fluminense kam Duranville allerdings nicht zum Einsatz. Bleibt das über den Verlauf des Turniers so, ist es durchaus denkbar, dass die Duranville-Seite bezüglich einer Leihe etwas mehr Druck macht. Immerhin – da sind sich alle einig – braucht der Belgier Spielpraxis.

Borussia Mönchengladbach: Transferstau

Erstmal bleibt für die Fohlen also nur die Hoffnung, dass sich im Verlauf des Sommers vielleicht doch noch etwas ergibt. Bis dahin müsste man ohnehin allerdings erstmal Spieler abgegeben, um Budget für neue Stars zu haben. Aktuell entwickelt sich in Gladbach ein kleiner Transferstau, der durch den Verkauf von Ko Itakura gelöst werden könnte (hier mehr erfahren).