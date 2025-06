Borussia Mönchengladbach: Ist es bald so weit? ER könnte den Transfersommer ins Rollen bringen

Längst sollten die Weichen für die kommende Saison gestellt werden. Doch bei Borussia Mönchengladbach stockt es! Bis auf die beiden Zugänge Kevin Diks und Jens Castrop ist bisher nicht viel passiert.

Und das hat gute Gründe. Innenverteidiger Ko Itakura blockiert gewissermaßen den weiteren Transfersommer von Borussia Mönchengladbach. Erst wenn er den Verein verlässt, dürften weitere Wechsel ins Rollen kommen.

Borussia Mönchengladbach: Itakura wird gehen

2022 holten die Fohlen Itakura für fünf Millionen Euro von Manchester City. Zuvor hatte der Japaner während einer Leihe zum FC Schalke 04 gezeigt, was in sich steckt. Und seine Qualitäten brachte er auch in seinen drei Jahren in Gladbach ein. Doch diese Zeit wird aller Voraussicht nach diesen Sommer enden.

Laut „Bild“ gehe es längst nicht mehr darum, ob Itakura wechselt, sondern wann er wechselt. Hintergrund ist, dass der Vertrag des Innenverteidigers im kommenden Jahr ausläuft und Borussia Mönchengladbach damit jetzt die letzte Chance hat, noch eine Ablöse einzustreichen.

Virkus braucht Geld

Und genau diese Millionen sind es, die den Verantwortlichen um Roland Virkus gerade für weitere Transfers fehlen. „Wir haben Ideen, sind auf alles vorbereitet, müssen aber auch Einnahmen generieren. Dann sind wir sofort handlungsfähig, wenn eine Tür aufgeht“, erklärt der Geschäftsführer in „Bild“ das Dilemma.

An Interessenten für Itakura mangelt es derweil nicht. Vereinen wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund oder sogar Bayern München wurde bereits Interesse nachgesagt. Passiert ist bisher allerdings noch nichts.

Borussia Mönchengladbach muss auf Spieler verzichten

Die andere Seite der Medaille ist, dass den Gladbachern durch ihre aktuelle Handlungsunfähigkeit angeblich so mancher Spieler wohl schon durch die Lappen gegangen sind. So sollen laut des Berichts auch Benedict Hollerbach (geht zu Mainz), Ilyias Ansah (geht zu Union Berlin) oder Jordan Torunarigha (geht zum HSV) auf der Liste gestanden haben. Weil Itakura allerdings noch da ist, fehlt derzeit das Geld.