Formel 1: Riesen-Jubel bei Haas! Hülkenberg feiert „mittelschwere Sensation“

Nico Hülkenberg bestätigt seine starke Form auch in Japan und legt im Qualifying eine starke Leistung hin. Der Deutsche ist in den letzten beiden Rennen jeweils in die Punkte gefahren und hat für seine Auftritte viel Lob bekommen.

In Suzuka setzt er dort an und fährt mit dem Haas in Q2 – trotz düsterer Prognose vor dem Qualifying. Während sein Teamkollege Kevin Magnussen schon im ersten Teil der Quali die Segel streichen musste, verpasste der Formel-1-Pilot Q3 nur denkbar knapp.

Formel 1: „Auto tut sich schwer“

Hülkenberg hat beim Qualifying in Japan den Einzug in das Q3 um lediglich 0,077 Sekunden verpasst. Der Haas-Pilot musste sich im Mittelfeld beiden Racing Bulls geschlagen geben, doch mit Startplatz zwölf ist der Deutsche „sehr zufrieden“, da der Haas VF-24 laut eigenen Aussagen eigentlich nicht zur Strecke in Suzuka passt.

„Es war sehr positiv, also wenn es weniger als ein Zehntel war, dann ist das eine mittelschwere Sensation“, so Hülkenberg nach dem Qualifying gegenüber „Sky“. „Weil das bisher absolut schwierig war am Wochenende und das Auto, wie erwartet, sich hier schwer tut auf dieser Strecke. Die Charakteristik von unserem Auto passt hier nicht wirklich hin“, verdeutlichte er.

„In der Besprechung vor dem Qualifying sah es ziemlich düster aus, und [die Ingenieure in ihren Vorhersagen] sahen uns beide in Q1 ausscheiden. Aber ich bin froh, dass ich sie eines Besseren belehrt habe, unsere Strategie-Jungs“, so der 36-Jährige am Samstag (6. April).

Nächster Punkt beim Japan-GP?

Platz zwölf im Qualifying war also ein ganzer Erfolg. Doch was ist für Hülkenberg und Haas nun im Rennen drin? Die Punkte-Ränge sind nicht weit entfernt und in den letzten Wochen wusste der Haas vor allem in den Formel-1-Rennen durchaus zu überzeugen. Dennoch wird erneut alles passen müssen, damit Hülkenberg in Japan die nächsten Punkte für sein Team sammeln kann.

Im vergangenen Jahr hieß es Platz 14 für Hülkenberg in Suzuka. Magnussen kam als 15. ins Ziel. Von Platz zwölf ins Rennen gehend, schielt der Deutsche natürlich eher nach vorne. Ob er letztlich ein besseres Ergebnis als 2023 einfahren kann, wird sich am Sonntag zeigen.