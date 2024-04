Formel 1: Mercedes-Boss macht Sky-Experte Schumacher fassungslos – „Peinlich“

Für Mercedes lief das Qualifying zum Großen Preis von Japan wieder einmal nicht nach Plan. Lewis Hamilton und George Russell landeten nur auf den Plätzen sieben und neun – zu wenig für die Ansprüche des einstigen Formel-1-Dominators.

Dabei fing das Qualifying auch schon mit einem ersten Schreckmoment an: Als Russell aus der Box fuhr, hätte es beinahe einen Crash gegeben. Teamchef Toto Wolff verteidigte seinen Fahrer, Formel-1-Experte Ralf Schumacher hatte dafür wenig Verständnis.

Formel 1: Wolff spielt Russell-Vorfall runter

Was war passiert? Die Ampel schaltete in Q1 auf Grün. Auf einmal wollten dann wie immer alle Fahrer auf die Strecke. Dabei ließ ein Mercedes-Mechaniker Russell aus der Box fahren, obwohl der Weg nicht frei war. McLaren-Pilot Oscar Piastri konnte gerade noch ausweichen und funkte anschließend: „Sehr gefährlich von Russell.“

Teamchef Wolff spielte den Vorfall herunter: „Es hätte auf jeden Fall nicht mit einem massiven Crash geendet, wenn er da rausgefahren wäre“, meinte der Österreicher bei Sky und erklärte: „Er hätte ihn gar nicht sehen können. Es war zu spät.“ Dies begründete er mit der Blickrichtung seines Fahrers.

Schumacher: „Sorry, das tut schon weh beim Zuhören“

Sky-Experte Ralf Schumacher hat für diese Begründung nicht viel Verständnis: „Es wäre schon wirklich schwach, wenn jemand nicht mehr in der Lage wäre, geradeaus zu schauen und ein Auto zu sehen, was vor ihm ist. Das wäre dann schon peinlich“, so Schumacher.

Er wetterte weiter: „Augen auf bei der Berufswahl, würde ich sagen. Früher wäre man stehengeblieben und hätte gewartet, bis man von fairen Kollegen reingewunken worden wäre. Einfach immer da reinfahren – ich verstehe es nicht. Sorry, das tut schon weh beim Zuhören.“ Und schloss ab mit den Worten: „Ich sage da nichts mehr zu, das ist schon fast peinlich.“

Der Vorfall hatte nur geringe Konsequenzen. Die Schuld wurde von der Rennleitung der Boxencrew von Mercedes zugeschrieben. Die Silberpfeile müssen 5.000 Euro Strafe zahlen.