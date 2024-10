Formel 1: Wolff spricht wieder über Verstappen – ist jetzt alles klar?

Und täglich grüßt das Murmeltier. Oder in dem Fall Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass der Österreicher in der Formel 1 einen Hammer-Coup landen möchte. Wolff will nämlich keinen geringeren Superstar zu den Silberpfeilen holen als Max Verstappen.

Oder etwa doch nicht? Wolff hat jetzt wohl eine Entscheidung getroffen, was den dreifachen Formel-1-Weltmeister angeht. Wird Verstappen jetzt zu Mercedes wechseln oder gibt der Teamchef auf?

Formel 1: Wolff spricht wieder über Verstappen

Dass in der Formel 1 nun alles möglich ist, zeigte der Hammer-Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari. Ab 2025 wird der Star-Pilot für Ferrari auf Titeljagd gehen. Seit Monaten gibt es auch Spekulationen um die Zukunft von Max Verstappen. Zwar hat er bei Red Bull noch einen Vertrag bis 2028, doch die Gerüchteküche brodelt gewaltig.

Schließlich will Verstappen weitere Siege und Weltmeisterschaften holen, und Red Bull ist längst nicht mehr das dominante Team der vergangenen Jahre. Daher flirtete Toto Wolff in letzter Zeit immer wieder mit dem Niederländer. Der Mercedes-Teamchef erklärte immer wieder, dass er den dreifachen Weltmeister gerne in seinem Team haben möchte.

Jetzt aber drückt Wolff wohl auf die Bremse und gibt zu, dass es an der Zeit ist, nicht mehr mit Verstappen zu flirten. „Wir lehnen uns zurück. Ich glaube, ich habe es schon einmal gesagt, und wir haben eine ähnliche Ansicht, auch von Max‘ Seite: Du musst Vertrauen in deine Fahrer oder in dein Team haben“, sagte der Österreicher im Gespräch mit „Autosport.com“.

Kein Verstappen-Hammer?

Der Grund liegt auf der Hand. Mercedes hat mit Kimi Antonelli und George Russell zwei junge Fahrer für die kommenden Jahre. Wobei Russells Vertrag Ende 2025 ausläuft. Wolff will dennoch auf die beiden Piloten setzen und nicht mehr um Verstappen werben. „Für mich ist das so, als würdest du draußen flirten, während du deine Beziehung am Laufen bringst. Es funktioniert nicht, ich flirte nicht draußen“, betonte Wolff im Hinblick auf Formel-1-Star Verstappen.

Der Mercedes-Teamchef betonte, er würde nur dann ein Gespräch beginnen, wenn er wirklich einen Wechsel in Erwägung ziehen würde: „Und auf seiner Seite ist es das Gleiche. Ich glaube, wir sind uns in unseren Werten ziemlich einig.“

War es das also endgültig mit der Verstappen-Mercedes-Saga? Eins ist klar. Sollte Red Bull in Zukunft nicht mehr wettbewerbsfähig sein, wird Verstappen nicht mehr für das österreichische Team fahren wollen. Schon in dieser Saison hat der Brause-Rennstall die Dominanz verloren.